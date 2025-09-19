32.7 C
Covid, continua la risalita in Italia: contagi e morti nell’ultima settimana, il bollettino

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Risalita lenta ma costante del Covid in Italia, dove nell’ultima settimana sono aumentati sia contagi che morti rispetto ai 7 giorni precedenti.  Dall’11 al 17 settembre sono stati 3.692 i contagi (la settimana precedente erano 2.824), secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute. C’è stato anche un lieve aumento dei decessi: sono stati 21 contro gli 11 della settimana precedente.  Sono aumentati anche i tamponi, che sono passati da 28.938 a 29.112. Il tasso di positività è al 12,7% (era 9,8%). La Lombardia è in testa tra le regioni con più contagi (1.343), seguita da Campania (608) ed Emilia Romagna (416). L’Abruzzo è l’unica con 0 casi.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

