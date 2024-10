Disabili, Scattoni (Iss): “Aspetti sociali poco considerati ma sono fondamentali”

(Adnkronos) – “E’ fondamentale che la ricerca scientifica includa anche degli aspetti legati all’integrazione e al supporto sociale per le persone con disabilità perché gli aspetti sociali vengono quasi sempre disattesi e non considerati, invece sono gli aspetti fondamentali della vita di tutti noi e importanti, ancora di più, per superare lo stigma legato sia alla salute mentale che alla disabilità. Bisogna considerare non solo le compromissioni e le loro problematiche, ma anche quello che possono fare e le loro abilità”. Lo ha detto Maria Luisa Scattoni, dirigente di Ricerca Istituto superiore di sanità, in occasione della prima dello spettacolo teatrale ‘Pinocchio: una favola alla rovescia’, a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico, fondata e diretta da Dario D’ambrosi e composta da attori con disabilità fisiche e psichiche, che si è svolta ieri sera al Teatro Parioli di Roma e che oggi sarà portata di nuovo in scena per la replica conclusiva. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)