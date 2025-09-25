15.8 C
Firenze
giovedì 25 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dolore cronico, online il vodcast per aiutare nel percorso di diagnosi e cura

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
2 ' di lettura

(Adnkronos) – Cosa pensiamo quando sentiamo parlare di dolore cronico? Sappiamo che si tratta di un problema invalidante che si trascina da almeno 3 mesi e che dura per anni, anche per tutta la vita. Qual è l’impatto in chi ne soffre e nei suoi familiari? Cosa cambia dal punto di vista fisico, psicologico, sociale, lavorativo, quando si soffre, ad esempio, di emicrania o di artrosi? Perché è fondamentale agire tempestivamente? Cosa stanno facendo le istituzioni, i medici, i pazienti e il mondo farmaceutico per uscire dal ginepraio di visite ed esami, in un continuo rimbalzare da uno specialista all’altro, senza, a volte, trovare soluzione? A queste domande cerca di rispondere ‘Corretta informazione e accesso alla rete’, il primo episodio del vodcast ‘E tu, sai cosa si prova? Comprendere e affrontare il dolore cronico’, una serie realizzata da Adnkronos in partnership con Sandoz, che in modo semplice, autorevole e diretto, punta a far conoscere gli elementi necessari a facilitare l’accesso a percorsi adeguati alla cura del dolore cronico.  Nel primo episodio – online da oggi nella sezione podcast di Adnkronos.com – a fornire informazioni essenziali dal punto di vista clinico e organizzativo intervengono Silvia Natoli, responsabile Area culturale Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) Medicina del dolore e cure palliative; Nicoletta Orthmann, direttrice medico-scientifica Fondazione Onda Ets, e Paolo Fedeli, Head of Corporate Affairs Sandoz Spa. Per favorire un’applicazione omogenea della legge 38 del 2010 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) nelle varie regioni e contesti territoriali, è stato messo a punto un ‘Manifesto sul dolore’ realizzato con la partecipazione dei principali interlocutori dell’ecosistema salute – istituzioni, società scientifiche, rappresentanti di associazioni civiche e del Terzo settore – con proposte per migliorare il percorso diagnostico-terapeutico che va dalla promozione della cultura sulla condizione cronica, con una corretta informazione, alla messa a punto di un programma di formazione continua del personale sanitario fino al potenziamento delle reti di terapia del dolore cronico, coinvolgendo il territorio. In questo contesto multidisciplinare si inserisce anche la realtà dell’industria farmaceutica, impegnata a promuovere l’equità di accesso alle cure attraverso la collaborazione con tutti gli attori del sistema sanitario. Il vodcast ‘E tu, sai cosa si prova? Comprendere e affrontare il dolore cronico’ è online nella sezione podcast di adnkronos.com sul canale YouTube di adnkronos.com e su Spotify. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.8 ° C
16.5 °
15.6 °
89 %
4.1kmh
75 %
Gio
16 °
Ven
22 °
Sab
23 °
Dom
23 °
Lun
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (13)Serie C (12)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)Serie A (10)elezioni regionali Toscana 2025 (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati