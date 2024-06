Frassinetti: “Rispetto animali in nuove linee guida su educazione civica”

(Adnkronos) – "Come ministero dell'Istruzione e del Merito abbiamo inserito nelle linee guida dell'educazione civica di prossima emanazione la tutela e il rispetto degli animali". Lo ha detto Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato al ministero dell'Istruzione e del merito, questa mattina a Roma in occasione della conferenza stampa di presentazione dei risultati dei progetti formativi organizzati dall'Associazione nazionale del medici veterinari italiani (Anmvi), ultimo dei quali 'Con Zampa, a lezione di One Health', promosso con il contributo non condizionato di Msd Animal Health. "Ritengo – aggiunge Frassinetti – che fin dalla scuola dell'infanzia sia importante incentivare il rapporto bambino-animale" grazie al contributo dei veterinari, che sono figure professionali "adeguate per far conoscere gli animali in un'ottica di approfondimento. Avere un rapporto corretto con gli animali è molto importante nella crescita di un cittadino. E' un mondo migliore – conclude – quello in cui i bambini e i ragazzi possono apprendere direttamente sui banchi il rispetto per l'ambiente e gli animali, conoscere, accettare e accogliere ogni essere vivente, capire che chi, in qualsiasi modo, usa violenza contro un animale può facilmente farlo anche con una persona". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)