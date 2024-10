G7 Salute, Schillaci: “Antibiotico-resistenza è minaccia, 21 milioni di dollari per nuovi farmaci”

(Adnkronos) – L’antimicrobico resistenza “è una minaccia silenziosa e servono nuove armi, l’Italia investirà 21 milioni di dollari per nuovi antibiotici nel prossimo triennio sarà “a favore di Carb-X, una partnership globale senza scopo di lucro che sostiene lo sviluppo di nuovi antibiotici. E questa è una scelta concreta. Gli obiettivi senza risorse in questo caso sono difficilmente raggiungibili”. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella conferenza stampa finale del G7 Salute ad Ancona. “Con questa scelta chiara l’Italia è in prima linea insieme ad altri governi del G7 nella sperimentazione e individuazione di soluzioni innovative per gestire la crisi dell’antibiotico resistenza. Questi fondi rientrano tra i cosiddetti incentivi ‘push’ per incoraggiare gli investitori, attraverso un supporto pubblico sia finanziario che tecnico, a destinare risorse per la ricerca e sviluppo di nuovi antibatterici – ha continuato – Allo stesso tempo, siamo fortemente convinti che si debba agire anche sugli incentivi cosiddetti ‘pull’ per rendere attrattivo il mercato e incoraggiare in questo modo i privati a investire attraverso meccanismi che consentano un ritorno finanziario dopo l’approvazione e l’ingresso del farmaco nel mercato. A questo proposito, stiamo valutando la possibilità di utilizzare parte del fondo già esistente per i farmaci innovativi oncologici e non-oncologici, senza penalizzare la finalità del fondo e senza ulteriore aggravio di spesa”. “Questo fondo offre alcune garanzie tra cui l’accesso immediato per tutte le Regioni e l’esenzione del payback. È un’azione da implementare con il supporto di Aifa e che richiede una modifica normativa a cui stiamo già lavorando nell’ambito della finanziaria 2025”, ha concluso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)