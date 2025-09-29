19.2 C
Firenze
lunedì 29 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Giornata internazionale anziani, Fondazione Aila all’Onu: “Istituire un’agenzia per migliorare la qualità della loro vita e garantire un futuro sostenibile alle nostre società”

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Mercoledì 1 ottobre la Fondazione Aila per la lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi parteciperà all’Onu nella giornata dell’International Day of Older Persons, con una relazione di indirizzo del presidente Francesco Bove dal titolo ‘Invecchiamento della popolazione e osteoporosi, la sfida per la salute delle ossa’. L’evento, organizzato dall’Ambasciata italiana, co-sponsorizzata da Giappone, Portogallo e Arabia Saudita e dalla Desa, Dipartimento Affari economici e sociali del segretariato dell’Onu, verrà aperto dall’ambasciatore Maurizio Massari e prevede la partecipazione di specialisti che arricchiranno il contenuto della giornata, dedicato all’invecchiamento della popolazione mondiale. Fenomeno ben conosciuto e in aumento, con impatti negativi sociali ed economici, per l’aumento di patologie legate all’aumento dell’età media. “L’Italia è uno dei Paesi al mondo con la più alta percentuale di anziani, seconda solo al Giappone, con il 24,6% di over 65 (dati Istati) – spiega il presidente Aila – e la situazione rischia di compromettere il benessere dei cittadini e la sostenibilità dei sistemi sanitari”. L’obiettivo della conferenza, sottolinea Bove, “è quello di promuovere una discussione approfondita con esperti di altre patologie sulle sfide e le opportunità legate all’invecchiamento della popolazione in generale e dell’osteoporosi in particolare, identificare strategie e politiche internazionali e portare all’istituzione di una agenzia dell’Onu per migliorare la qualità delle persone anziane e garantire un futuro sostenibile alle nostre società”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.2 ° C
20.6 °
18.7 °
70 %
1.3kmh
0 %
Lun
23 °
Mar
24 °
Mer
20 °
Gio
17 °
Ven
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (13)Serie C (12)campionato (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)carabinieri (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati