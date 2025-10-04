14.9 C
Firenze
sabato 4 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: “In Italia più pet che abitanti”

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – In Italia “ci sono più animali domestici che abitanti: 60 milioni di amici pet vivono nelle nostre case, di fatto sono parte delle nostre famiglie”. E la giornata mondiale a loro dedicata nel giorno di San Francesco “non è un caso. Il poverello di Assisi è stato il primo uomo nella storia ad amare e rispettare tutto il creato, uomini e animali, essere viventi e senzienti”. Questo 4 ottobre “sia un’occasione per festeggiare con i nostri amici pelosi nel segno del rispetto e dell’amore sull’esempio di San Francesco”. E’ l’invito di Federico Coccia, medico veterinario Ca’ Zampa, che all’Adnkronos Salute traccia un quadro della ‘popolazione animale’ che abita nelle case degli italiani: convivono con noi “oltre 25 milioni di pesci rossi, 10 milioni di cani e 10 milioni di gatti”, comincia a elencare l’esperto. Seguono gli uccellini (13 milioni) – secondo il rapporto Assalco Associazione nazionale tra le imprese per l’alimentazione e la cura degli animali da compagnia – gli altri piccoli mammiferi tra cui conigli, furetti e roditori (criceti, cavie, cincillà e degu) che raggiungono quota 1,8 milioni, e quindi i rettili – tartarughe, serpenti e iguane – che sono circa 1,3 milioni.  

Ma è soprattutto con gli amici pelosi “più vicini a noi che interagiamo di più” spiega l’esperto, “non a caso li portiamo con noi in vacanza, trascorriamo con loro il nostro tempo libero e la vita di tutti i giorni. Sono parte della famiglia, e quando muoiono lasciano un grande vuoto e tanto dolore”.  

Oggi il rispetto nei confronti degli animali è più o meno garantito, “al contrario del passato – osserva Coccia – Le strutture alberghiere e alcune spiagge in Italia sono pet-friendly”. Non solo, “con le nuove linee guida dell’Enac anche gli animali domestici di peso superiore agli 8-10 kg potranno finalmente viaggiare in cabina, seppur con precise condizioni di sicurezza tese a garantirne il benessere lungo il viaggio. Una svolta attesa da milioni di passeggeri che considerano il proprio pet un vero componente della famiglia”. E anche “su alcuni treni cani, gatti e altri animali domestici di piccola taglia possono viaggiare gratuitamente in un trasportino”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.9 ° C
16.7 °
14.3 °
63 %
0.5kmh
41 %
Sab
19 °
Dom
17 °
Lun
20 °
Mar
21 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (524)ultimora (340)vid (30)tec (29)fin (28)Lav (28)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati