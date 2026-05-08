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Hantavirus, Heather Parisi: “Non mi vaccino”. Bassetti: “Tranquilla, virologa: il vaccino non c’è”

Salute e Benessere
REDAZIONE
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1 ' di lettura

(Adnkronos) – Scontro social tra il professor Matteo Bassetti e Heather Parisi. Dopo il covid, tocca all’hantavirus riaccendere il dibattito sui social tra esperti e non esperti. Già in passato l’ex ballerina e l’infettivologo si sono scontrati sul tema e sul fronte vaccini. Con posizioni nettamente opposte. Il duello in alcuni casi è diventato a tre con il virologo Burioni a difendere la scienza. Ora, il terreno di confronto è l’hantavirus, con il rischio di una diffusione più ampia rispetto al focolaio scoppiato sulla nave da crociera. 

“Non andrò in lockdown per Hantavirus. Non mi ingannate con la propaganda ‘stai uccidendo persone se viaggi o esci di casa’ – scrive oggi Parisi – E non chiedetemi di vaccinarmi contro Hantavirus per proteggere i più deboli. Questo trucco subdolo e carogna ve lo siete giocato con la vostra propaganda Covid e non attacca più. Finitela di prenderci per i fondelli”. Non si è fatta attendere la replica dell’infettivologo genovese: “Stia tranquilla. Potrà continuare a giocare a fare la virologa. Nessuno la vaccinerà perché non esiste un vaccino e neanche una terapia specifica. Sarà per questo che il 50% di chi si contagia con hantavirus muore. Lo sapeva? Non lo avevano insegnato al corso di virologia fatto su Facebook?”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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