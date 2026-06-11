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In Veneto prima chemio con cagnolina (Joy) al letto della paziente

Salute e Benessere
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Umanizzare le cure vale come una medicina. Mi complimento con l’Ulss Marca Trevigiana e l’Oncologia dell’ospedale di Montebelluna, dove una paziente si è detta ‘piena di gioia’ per aver potuto avere al suo fianco l’amata cagnolina Joy durante la prima seduta di chemioterapia. E’ stata imboccata una strada ricca di significati, umani ma anche terapeutici, in primis sotto l’aspetto psicologico”. Così il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani commenta “con convinta condivisione” la prima esperienza di ‘Pet Infusioni’, effettuata al nosocomio montebellunese, con una paziente che aveva espressamente chiesto di avere vicino la sua labrador, prima durante la degenza post operatoria a Treviso, e ora per le sedute di chemioterapia. 

“Barbara – aggiunge Stefani – è stata assecondata nel suo desiderio e ciò, per sua stessa ammissione, l’ha aiutata ad affrontare con più serenità un momento difficile della sua esistenza, quando, oltre al corpo, soffrono anche la mente e il cuore”. “Il Progetto dell’Ulss 2 è sperimentale, ma mi auguro davvero che abbia gli esiti attesi e possa essere esteso in tutta l’Ulss, come si vorrebbe fare. Se la nostra sanità riesce anche a donare un sorriso ai malati grazie a iniziative come questa sarà stato fatto un grande passo avanti” conclude Stefani. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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