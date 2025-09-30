Inaugurato a Roma ‘Love your eyes’: progetto tra arte, benessere occhi e inclusione

(Adnkronos) – Arte, salute occhi e inclusione: è questo il significato del murale dell’artista statunitense Finley che da oggi colora il quartiere San Paolo di Roma, accessibile anche ai non vedenti. Questa mattina la facciata dell’Istituto comprensivo ‘Via S. Pincherle 140’ si è accesa di nuovi colori e significati: è stato inaugurato ufficialmente ‘Love your eyes’, l’opera dedicata alla prima Giornata mondiale delle lenti a contatto. Alla presenza di studenti, insegnanti, rappresentanti delle istituzioni e dei media è stata svelata la targa dell’opera, mentre una sua versione tattile è stata donata alla scuola per permettere anche ai ragazzi non vedenti di esplorarla con le mani.

“La sensibilizzazione dei giovani alla cura della propria vista rappresenta un impegno prioritario: vedere bene significa infatti vivere meglio in ogni contesto, dallo studio alle attività digitali, fino al tempo libero e allo sport – ha commentato Francesca La Forgia, vicepresidente di Assottica – In questo percorso la scuola svolge un ruolo fondamentale, educando le nuove generazioni alla prevenzione e alla consapevolezza del benessere visivo. L’opera ‘Love your eyes’ si pone come patrimonio condiviso della comunità scolastica e come simbolo della prima Giornata mondiale delle lenti a contatto, un’occasione per ribadire il valore della salute visiva come bene comune”. Anche l’autrice del murale ha preso parte alla cerimonia, raccontando la genesi dell’opera e il significato del suo gesto artistico: “L’arte ha il potere di connettere le persone oltre ogni barriera. Love your eyes è un invito a guardare il mondo con occhi nuovi e a non avere paura di esprimersi”, ha sottolineato Finley.

L’inaugurazione – riporta una nota – è stata arricchita dalla testimonianza di Deborah Tramentozzi, scrittrice e TEDx speaker, che ha coinvolto i ragazzi in un dialogo sull’inclusione. “Questo progetto – ha detto – insegna che ogni sguardo ha valore e che l’arte può essere vissuta con tutti i sensi”. L’opera è stata arricchita da una versione tattile realizzata per rendere l’arte accessibile anche ai non vedenti, grazie al contributo delle non profit Tfos Tear Film & Ocular Surface Society e Italian & International Patrons of the Arts in the Vatican Museums. All’inaugurazione ha partecipato anche il Municipio Roma VIII, rappresentato dall’assessore alla Cultura Luciano Ummarino e dall’assessora alla Scuola Francesca Vetrugno, a testimonianza dell’impegno delle istituzioni locali nel sostenere progetti che uniscono arte, scuola e comunità. Durante l’evento è stata lanciata ufficialmente la campagna di adesione per la Giornata mondiale delle lenti a contatto 2026, che prenderà ispirazione proprio dall’energia e dal messaggio di Love your eyes. La Giornata mondiale delle lenti a contatto si celebra il 15 aprile a partire dal 2025, un’iniziativa promossa a livello europeo da Euromcontact e a livello italiano da Assottica Gruppo Contattologia, per celebrare lo strumento che ha rivoluzionato la correzione visiva, offrendo comfort e libertà. La data è stata scelta per onorare la figura di Leonardo da Vinci, che nel 1508 ebbe l’intuizione che aprì la strada al concetto di visione con le lenti a contatto.

