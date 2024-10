Marburg è il nuovo virus che fa paura. Pregliasco: “E’ come Ebola”

(Adnkronos) – Sono risultati “negativi” al virus di Marburgo i due ragazzi rientrati dal Ruanda che avevano accusato sintomi influenzali su un treno ad alta velocità arrivato alla stazione di Amburgo. Lo ha riferito prima il portavoce per la Salute della Commissione europea Stefan de Keersmaecker. Ma cosa sappiamo di questo virus? Quali sono i sintomi? Poi è arrivata la conferma dell’l’Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie. Ieri, si legge, “la Germania ha riferito che 2 viaggiatori di ritorno dal Ruanda sono stati isolati ad Amburgo a causa di precedenti di esposizione in una struttura medica in Ruanda, dove erano in cura pazienti affetti dalla malattia da virus Marburg. L’Ecdc è stato in stretto contatto con le autorità sanitarie pubbliche tedesche. I risultati negativi dei test sono stati segnalati oggi”. La malattia di Marburgo, o febbre emorragica di Marburgo, spiega l’Ufficio federale svizzero della sanità pubblica, è una zoonosi, ovvero un virus che è passato dall’animale all’uomo. Il vettore naturale del virus è un pipistrello frugivoro della famiglia degli Pteropodidae, il Rossetto egiziano (Rousettus aegyptiacus) che vive principalmente in Africa. Le scimmie ed alcune antilopi possono servire di vettori intermedi. Per gli essere umani, il contagio può avvenire indirettamente ingerendo frutti contaminati, oppure direttamente al contatto con i pipistrelli e i loro escrementi. Il virus si trasmette anche in modo diretto tramite i fluidi corporei (soprattutto il sangue, il vomito e gli escrementi) di esseri umani o di animali infetti e malati, vivi o morti. Non è da escludere un contagio tramite oggetti contaminati, ma non esistono indicazioni che possa trasmettersi tramite aerosol. Il virus si chiama così perché venne importato in Europa tramite animali da laboratorio (cercopitechi verdi) a Marburgo, in Germania, dove alcuni ricercatori svilupparono la malattia. Il focolaio di Marburg “in diverse zone dell’Africa preoccupa perché è un virus che somiglia ad Ebola, con febbre emorragica e mortalità molto alta”, ha detto l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, il quale si era detto molto preoccupato dopo la notizia dei casi di Amburgo. A pensare che sia necessario rafforzare la sorveglianza anche su questo patogeno, che “può causare una malattia emorragica grave come Ebola”, è il virologo Fabrizio Pregliasco, convinto “che al momento non ci sia motivo di allarme nel nostro Paese” e che in ogni caso “l’Italia abbia tutte le capacità per intercettare eventuali casi da isolare e monitorare”. I consigli per chi è diretto in Ruanda, che ha segnalato il 27 settembre il primo focolaio di malattia da virus Marburg (Mvd), li fornisce l’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie). Gli Ecdc precisano che “la trasmissione da persona a persona” del virus Marburg “richiede il contatto con i fluidi corporei di un caso sintomatico”, pertanto “la probabilità di esposizione e infezione da virus di Marburg per i cittadini di Unione europea/Spazio economico europeo che viaggiano o risiedono nelle aree colpite in Ruanda è attualmente considerata bassa”. Ad oggi viene invece ritenuta “moderata la probabilità di esposizione in ambiente sanitario”. Mentre “in caso di importazione di un caso di Mvd nell’Ue/See, la probabilità di ulteriore trasmissione è considerata molto bassa, se vengono applicate misure appropriate”. Ecco dunque i consigli ai viaggiatori. Quelli diretti in Ruanda “devono essere informati dell’epidemia in corso e seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie locali”. In particolare, va suggerito loro di: “Evitare il contatto con chiunque presenti sintomi di malattia da virus Marburg (febbre, vomito, diarrea, sanguinamento) o il contatto con materiali e superfici contaminate da fluidi corporei di persone infette, il che significa anche evitare il contatto con corpi di persone morte per Mvd e il processo di sepoltura; evitare di visitare strutture sanitarie nelle aree colpite da Mvd per cure mediche non urgenti o per motivi non medici; evitare habitat che potrebbero essere popolati da pipistrelli, come grotte o miniere, nonché qualsiasi forma di contatto ravvicinato con animali selvatici sia vivi che morti, e la manipolazione o il consumo di qualsiasi tipo di carne di animali selvatici”. Infine, “i viaggiatori che tornano dal Ruanda in Ue/See devono essere avvisati di cercare prontamente assistenza medica se sviluppano sintomi compatibili con la malattia da virus Marburg e riferire la loro storia di viaggio, nonché l’eventuale storia di esposizione e i contatti stretti”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)