Marcotullio (ViiV Healthcare): “Al fianco di Mix Festival per fare luce su Hiv”

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “ViiV Healthcare è un’azienda globale che si occupa esclusivamente di Hiv ed è impegnata sia sul fronte del trattamento che della prevenzione. Anche quest’anno, con orgoglio, siamo al fianco di Mix Festival per riportare il tema in un contesto di informazione più popolare attraverso l’espressione artistica e culturale, perché la cultura può generare innovazione”. Lo ha detto Simone Marcotullio, ViiV Healthcare communication, all’incontro ‘Prevent(ac)tion: Hiv con e senza i confini di un corpo’, organizzato con il contributo non condizionato di Viiv Healthcare nella seconda giornata del Mix Festival di Cinema Lgbtq+ e Cultura Queer di Milano, giunto alla sua 39esima edizione.  “Anche noi, come azienda, portiamo innovazione – spiega – tramite le terapie long-acting, ossia terapie a lento rilascio nate proprio per supportare la persona con Hiv nel contrasto allo stigma e all’auto-stigma. Non solo, supportiamo anche chi vuole prevenire l’infezione tramite la long acting PrEP (la profilassi pre-esposizione che protegge dall’infezione i soggetti a rischio ndr). Il ‘ricordo di malattia’, che impatta negativamente sulla qualità della vita della persona con Hiv, viene attenuato tramite le terapie a lento rilascio” conclude. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

