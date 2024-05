Riparte bollettino caldo ministero Salute, la circolare

(Adnkronos) – Ripartono i bollettini caldo del ministero della Salute. E' quanto dispone una circolare firmata dal direttore generale Prevenzione Francesco Vaia e indirizzata Comuni, Regioni e Protezione civile. Il Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, sotto la guida del ministero e del Centro per la prevenzione ed il controllo delle malattie (con la collaborazione tecnica del Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario della Regione Lazio – Asl Roma 1), consente il coordinamento centrale delle attività locali di prevenzione e l'attivazione del Sistema nazionale di previsione/allerta per le ondate di calore, denominato Heat Health Watch Warning System. Quest'ultimo strumento che consente di modulare gli interventi di prevenzione in base ai livelli di rischio climatico sarà attivo da oggi, lunedì 20 maggio, fino al 20 settembre (e qualora persistano condizioni di rischio, livello 2 e 3, il bollettino di allerta sarà inviato anche durante il periodo dal 21 al 30 settembre) nei capoluoghi di Regione e nei Comuni con oltre 200.000 abitanti. Le città incluse nel Sistema sono 27: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. I bollettini sono consultabili sul portale ministeriale nell'area dedicata alle ondate di calore. Come negli anni precedenti, il programma di attività prevede l'elaborazione giornaliera del bollettino città specifico, l'invio al Centro di riferimento locale competente per gli interventi di prevenzione socio-sanitari e la pubblicazione sul sito web del ministero della Salute per l'informazione generale alla popolazione, informa la circolare. Nel bollettino saranno indicati i consueti 4 livelli di rischio: livello 0, nessun rischio; livello 1, rischio basso previsto per le successive 24-72 ore; livello 2, rischio elevato previsto per le successive 24-72 ore; livello 3, condizioni di rischio elevato persistenti per 3 o più giorni consecutivi per le successive 24-48 ore. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, si ricorda infine nella circolare, il servizio sanitario deve essere preparato in relazione al verificarsi di possibili emergenze sanitarie associate alle ondate di calore. "Nel mese di giugno verrà condotta una survey che raccoglierà informazioni sulle attività programmate a livello locale" e "raccomandazioni per la salute in risposta al caldo saranno disponibili nell’area dedicata del portale ministeriale". Saranno operativi anche un Sistema di sorveglianza sanitaria della popolazione residente nelle aree urbane, basato sul Sistema rapido di rilevazione della mortalità giornaliera (Sismg) e in alcune strutture sentinella sarà operativo anche un Sistema di sorveglianza in tempo reale degli accessi al pronto soccorso. Entrambi i sistemi consentiranno un monitoraggio tempestivo degli effetti sulla salute in presenza di condizioni climatiche avverse. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)