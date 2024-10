Salute, Sorbini (Enervit): “Da 50 anni impegnati in ricerca per longevità sana”

(Adnkronos) – “Sono quasi cinquant’anni che ci occupiamo di capire, attraverso la ricerca scientifica, cosa bisogna fare per poter avere una lunga aspettativa di vita in salute”. Lo afferma Alberto Sorbini, presidente di Enervit e tra i fondatori di Fondazione Paolo Sorbini, in occasione del V Congresso internazionale “Healthy lifespan – positive nutrition, antiinflammation diet, physical activity and sport” organizzato da Fondazione Paolo Sorbini, e promosso – ieri e oggi – da Enervit e Technogym, a Palazzo Mezzanotte a Milano. “Sono molto soddisfatto – continua Sorbini – perché la ricerca scientifica ha dimostrato che la strada che abbiamo intrapreso da tanti anni è quella giusta, dove i pilastri sono: seguire una dieta possibilmente bassa in termini calorici, così da controllare l’infiammazione, alta in Omega 3 e con il giusto equilibrio di macro elementi, un esercizio fisico quotidiano e, infine, evitare di aumentare di peso. Come conferma la ricerca scientifica, questi tre elementi sono quelli cruciali per avere un’aspettativa di vita sempre più sana”. “Siamo molto contenti da tutti i punti di vista, il livello del convegno è alto. È una soddisfazione e un orgoglio”, conclude. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)