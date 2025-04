Sanità, d’Alba: “Liste d’attesa sintomo non malattia del sistema”

(Adnkronos) – “Le liste d’attesa non sono la patologia del sistema sanitario, ma il sintomo. La malattia è rappresentata dallo squilibrio tra l’offerta di prestazioni e la domanda dei cittadini”. Lo ha ricordato Fabrizio d’Alba, presidente di Federsanità Anci e direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma, intervenuto all’evento ‘Salute e sanità, il doppio binario’, al Palazzo dell’Informazione Adnkronos a Roma. Per abbattere i tempi di erogazione delle prestazioni “le soluzioni che si sono messe in campo nel tempo si sono concentrate sul tema dell’offerta”, ha evidenziato d’Alba. Ora però “è necessario lavorare anche sul secondo elemento, ovvero la domanda di prestazioni”, ha detto, sottolineando che nel prossimo futuro – caratterizzato da un aumento di cronicità – servirà intervenire “sulla presa in carico del paziente” che si integrerà necessariamente con “la questione delle liste d’attesa. E’ evidente che la presa in carico influirà sulla riduzione dei tempi di erogazione”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)