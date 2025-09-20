33.3 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: “Un’emozione tornare a vivere”

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Tornare alla Scala di Milano è stato bellissimo, anche per mia moglie che è il mio caregiver. Queste attività sono importantissime e ci permettono di tornare ad avere di nuovo una vita sociale e ricreativa. L’emozione è stata grande emozione”. E’ il racconto di Stefano Carli, persona con Sla e utente del Centro di ascolto di Milano di Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Stefano, grazie all’iniziativa ‘Operazione sollievo’ è riuscito a tornare ad assistere a uno spettacolo al Teatro alla Scala di Milano. “Io ero un grande camminatore, mi piaceva andare in montagna – spiega – Vedere le ballerine della Scala danzare sulle punte dei piedi con grande equilibrio e sincronismo è stato molto bello ed emozionante”.  —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
33.3 ° C
33.9 °
30.5 °
38 %
1.5kmh
0 %
Sab
30 °
Dom
30 °
Lun
24 °
Mar
20 °
Mer
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (11)denuncia (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati