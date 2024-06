(Adnkronos) – L'Università di Tirana ha insignito della titolo di 'Doctor honoris causa' a Giovanni Migliore, presidente della Fiaso (Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere), per "il prezioso contributo nel campo dell’innovazione" in Medical Practice Managment in Albania. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)