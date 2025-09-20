32.4 C
sabato 20 Settembre 2025
Vaia: “Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni”

(Adnkronos) – “Per gli italiani temi come salute, lavoro e pace sono le cose più importanti della vita. Su temi come questi non possiamo dividerci: basta seminare odio, basta fondamentalismi ed estremismi. Serve concordia. Come in tempo di pandemia forza, coraggio, determinazione ed equilibrio devono essere i nostri orizzonti di riferimento. Ce la faremo, come sempre. Io resto ottimista, credo che l’Italia possa essere in Europa un paese all’avanguardia”. Così Francesco Vaia, già direttore del Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in un videomessaggio sui social. —salute/sanitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

