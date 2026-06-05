L’italiano Rudy Ghiara entra nel team Rusty Surfboards e si prepara alla stagione indonesiana 2026

(Adnkronos) – L’estate 2026 è alle porte e il big wave surfer italiano Rudy Ghiara è stato invitato presso gli headquarters (HQ) di Rusty Surfboards a San Diego, California, sede centrale e cuore storico del marchio fondato dal leggendario shaper Rusty Preisendorfer. Gli HQ rappresentano ancora oggi il centro creativo e operativo del brand, punto di riferimento internazionale per il surf ad alte prestazioni e luogo in cui Rusty Preisendorfer continua a sviluppare personalmente la propria visione dopo oltre quarant’anni ai massimi livelli del surf mondiale. Rusty continua ancora oggi a sviluppare le proprie tavole a San Diego sotto la supervisione diretta di Rusty Preisendorfer, mantenendo un approccio artigianale e una produzione locale che rappresentano uno degli elementi distintivi del marchio a livello internazionale.

Durante la permanenza a San Diego, Ghiara ha incontrato personalmente Rusty Preisendorfer e il management internazionale del marchio, visitando la factory e consolidando una collaborazione destinata ad accompagnare le prossime fasi della sua carriera sportiva. Durante il periodo di allenamento il surfista italiano ha ritirato presso gli HQ di San Diego il nuovo quiver che utilizzerà nel corso della stagione 2026. Fondata in California e presente nei principali mercati surfistici del mondo, Rusty Surfboards è considerata uno dei marchi più iconici e influenti nella storia del surf moderno, avendo accompagnato nel corso dei decenni alcuni dei più importanti atleti della disciplina. Nel mese di maggio il Rusty Surfboards ha annunciato ufficialmente la collaborazione attraverso il proprio profilo Instagram internazionale, pubblicando il video “Welcome to the Team” e dando il benvenuto a Rudy Ghiara all’interno della famiglia Rusty.

Per il surfista ligure si tratta di un riconoscimento particolarmente significativo, arrivato dopo anni di attività ai massimi livelli del big wave surfing internazionale e che conferma la crescente attenzione del settore verso il suo percorso sportivo. La collaborazione con Rusty accompagnerà una nuova fase della carriera dell’atleta, che il prossimo 7 giugno partirà per l’Indonesia, dove trascorrerà circa tre mesi seguendo alcune delle mareggiate e degli spot più prestigiosi del pianeta. La base operativa sarà l’area del Bukit, nella penisola meridionale di Bali, una delle destinazioni più rinomate al mondo per il surf ad alte prestazioni. Da lì Ghiara si sposterà in funzione delle condizioni oceaniche verso altre destinazioni iconiche dell’arcipelago indonesiano, tra cui Lombok e le isole Mentawai, confrontandosi con onde considerate tra le più performanti e tecniche del pianeta.

L’obiettivo sarà allenarsi quotidianamente, accumulare esperienza in alcune delle onde più celebri del mondo e produrre nuovo materiale fotografico e video che documenterà questa nuova fase del progetto sportivo. Negli ultimi anni Rudy Ghiara si è affermato come uno dei principali interpreti italiani del big wave surfing a livello internazionale, distinguendosi per un percorso costruito tra Nazaré, Hawaii e alcuni degli spot più impegnativi del panorama mondiale. Partito dalla piccola realtà di Varazze, in Liguria, ha saputo conquistare riconoscimento e credibilità all’interno di una disciplina dominata storicamente da atleti provenienti da nazioni con una forte tradizione surfistica, diventando oggi uno dei riferimenti italiani più riconosciuti nel surf da onda estremo. La stagione indonesiana rappresenterà inoltre il primo grande banco di prova della collaborazione con Rusty Surfboards, segnando l’inizio concreto di un percorso condiviso tra il prestigioso marchio californiano e uno degli atleti italiani più internazionalmente riconosciuti nel panorama del big wave surfing contemporaneo.

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