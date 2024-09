L’Arezzo vuole subito invertire la tendenza nella notturna con il Pineto

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Trasferta con il Pineto alle 20.45 del 7 settembre per la terza giornata di campionato dell’Arezzo. Una trasferta che arriva dopo una prestazione negativa contro la Vis Pesaro e nelle quale l’allenatore Emanuele Troise vuole subito invertire la marcia.

L’allenatore parla di un ‘nuovo corso’ dopo la fine del mercato, visto che ci sono stati giocatori arrivati e giocatori partiti. L’allenatore non ha fatto un dramma della sconfitta di Pesaro, anzi ha visto anche elementi positivi soprattutto nell’approccio alla gara, prima di ‘sparire’ dal match: “Nonostante l’approccio, forse il migliore delle partite ufficiali fin qui giocate, non abbiamo avuto la lucidità di restare in partita quando siamo andati sotto”.

“In un campionato che è una maratona – spiega – fatto di 38 partite, non puoi abbandonare la volontà di una crescita costante, partita dopo partita, imparando dalle sconfitte così come dalle vittorie e dai pareggi. Quello che non mi piacerebbe rivedere è perdere il controllo di una gara che avevamo preparato bene e in cui conoscevamo le caratteristiche dell’avversario”.

Sul fronte infermeria si allungano i tempi di recupero di Damiani mentre per Chiosa servirà un ulteriore esame per poi valutare il rientro. Indisponibile anche Montini. Per il resto il tecnico potrà valutare la formazione migliore: in attacco Gucci è favorito su Ogunseye per far coppia con Guccione, Lazzarini potrebbe giocare centrale con Renzi sull’esterno.

Possibile, vista la vicinanza con la gara di lunedì 2 settembre, un ampio turnover nei titolari schierati dall’inizio.