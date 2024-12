Addio WhatsApp su vecchi Android: la lista degli Smartphone non più supportati dal 2025

(Adnkronos) – A partire dal 1° gennaio 2025, WhatsApp, l’app di messaggistica di proprietà di Meta, non funzionerà più su una serie di dispositivi Android ritenuti ormai obsoleti. Questa decisione segue l’annuncio del termine del supporto per alcuni modelli di iPhone e si estende ora a circa venti modelli di smartphone Android, risalenti ai primi anni 2010, prodotti da noti brand come Samsung, Motorola, HTC, LG e Sony. La misura riguarda i dispositivi che operano con il sistema Android KitKat o versioni precedenti, i quali, nonostante la loro funzionalità basilare, non sono più in grado di supportare le nuove funzionalità e i protocolli di sicurezza di WhatsApp. L’app di messaggistica si è infatti evoluta nel tempo, integrando tecnologie avanzate e migliorando costantemente la sicurezza, richiedendo pertanto hardware e software aggiornati. I modelli che non saranno più supportati dal 2025 includono: Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini Motorola: Moto G (1a Gen), Razr HD, Moto E 2014 HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601 LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90 Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V Questi dispositivi, ormai con almeno un decennio di vita, potrebbero ancora essere in uso come telefoni secondari o di riserva. Dal 2025, gli utenti di tali modelli dovranno cercare alternative per continuare a utilizzare servizi di messaggistica. Per gli utenti che desiderano salvaguardare le proprie conversazioni prima del ritiro del supporto, è essenziale effettuare un backup delle chat. Ecco i passaggi per farlo: Aprire WhatsApp e accedere alle Impostazioni. Selezionare la voce ‘Chat’. Toccare ‘Backup delle chat’. Premere su ‘Esegui backup’ per salvare le conversazioni. Questo backup può poi essere ripristinato su un nuovo dispositivo che supporta l’applicazione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)