AEG presenta la nuova Serie 9000 di asciugatrici: tecnologia avanzata per la cura dei tessuti

(Adnkronos) – AEG lancia la Serie 9000, una nuova gamma di asciugatrici progettate per offrire una cura ottimale di tutti i tipi di tessuto, dalla lana alla seta, dai capi tecnici ai piumini. La Serie 9000 si distingue per l’impiego della tecnologia AbsoluteCare, che regola i movimenti del cesto e la temperatura di asciugatura in base al tessuto. La tecnologia SensiDry utilizza sensori per garantire un’asciugatura uniforme a basse temperature, preservando le fibre e riducendo il consumo energetico. Il programma MixDry consente di asciugare contemporaneamente cotoni e sintetici. Un’altra innovazione introdotta è la tecnologia 3D Scan, in grado di rilevare l’umidità residua all’interno dei capi, assicurando un’asciugatura precisa anche per piumini e tessuti spessi. Tutte le asciugatrici della Serie 9000 sono dotate di connettività integrata e gestibili tramite l’app AEG. Tra i modelli di punta, l’asciugatrice 9000X AbsoluteCare Pro TR9H83AAY, presentata a IFA 2024, offre la funzione SmartDry, che consente di scegliere tra un’asciugatura più rapida o un ciclo a ridotto consumo energetico. Questo modello ha ottenuto la certificazione Woolmark Green, che ne attesta l’elevata efficienza energetica. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)