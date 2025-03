Alibaba lancia Quark AI: assistente completo basato sul modello Qwen

(Adnkronos) – Secondo quanto riportato dall’agenzia stampa cinese Xinhua, Il gigante cinese dell’e-commerce Alibaba ha rilasciato una nuova versione di Quark, un’applicazione che funge da assistente AI completo, alimentato dal modello avanzato di ragionamento Qwen di Alibaba. La rinnovata applicazione Quark offre funzionalità avanzate come chatbot AI, pensiero approfondito, ricerca approfondita ed esecuzione di compiti, il tutto integrato in un’interfaccia utente intuitiva. Quark si propone di svolgere una vasta gamma di funzioni, dalla ricerca accademica alla redazione di documenti, dalla generazione di immagini alle presentazioni, dalla diagnostica medica alla pianificazione di viaggi e alla risoluzione di problemi. L’applicazione consente agli utenti di porre domande complesse e articolate, e di ricevere risposte dettagliate e approfondite direttamente all’interno del motore di ricerca. Quark è in grado di rispondere a domande di follow-up, fornendo ulteriori informazioni su un determinato argomento. “Questa versione aggiornata di Quark è solo l’inizio. Man mano che le capacità del nostro modello continuano ad evolversi, immaginiamo Quark come una porta d’accesso a infinite possibilità, dove gli utenti possono esplorare tutto con l’AI”, ha dichiarato Wu Jia, CEO di Quark e vicepresidente di Alibaba Group. Alibaba Group ha annunciato che aumenterà gli investimenti in tre aree chiave della sua strategia AI nei prossimi tre anni: infrastruttura per l’AI e il cloud computing, sviluppo di modelli fondamentali e applicazioni AI-native, e integrazione dell’AI nelle attività esistenti. “Crediamo che l’integrazione di modelli AI di grandi dimensioni abbia un immenso potenziale per migliorare la ricerca, la produttività, la creazione di contenuti e l’efficienza sul posto di lavoro”, ha affermato Eddie Wu, CEO di Alibaba Group, durante la recente conferenza sui risultati finanziari dell’azienda. Lanciato nel 2016 come browser web incubato all’interno di Alibaba Group, Quark è diventato una piattaforma di servizi informativi basata sull’AI, con oltre 200 milioni di utenti in Cina. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)