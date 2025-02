Allunaggio di LuGRE: l’Italia protagonista nella missione lunare con diretta streaming

(Adnkronos) – Domenica 2 marzo, a partire dalle ore 8:00, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Astrospace invitano a seguire in diretta streaming l’evento dedicato all’allunaggio del payload italiano LuGRE (Lunar GNSS Receiver Experiment). Un momento storico per l’esplorazione spaziale italiana, che segna un passo cruciale verso il ritorno dell’uomo sulla Luna nell’ambito del programma Artemis. LuGRE è un esperimento volto a testare per la prima volta l’utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare terrestri (GNSS) sulla Luna. Sviluppato da Qascom per conto dell’ASI, con la collaborazione della NASA e il supporto scientifico del Politecnico di Torino, LuGRE è posizionato sul lander commerciale Blue Ghost diQascom, parte del programma CLPS (Commercial Lunar Payload Services) della NASA.

L’allunaggio di Blue Ghost è previsto per le ore 9:30 italiane del 2 marzo, nel Mare delle Crisi. La discesa sarà una caduta libera controllata, guidata da retrorazzi. L’atterraggio è pianificato all’alba lunare, per garantire al lander 16 giorni di esposizione solare. Circa 3 ore dopo l’atterraggio, LuGRE verrà riattivato e la sua antenna verrà orientata verso la Terra per captare i segnali GPS e Galileo. LuGRE è una missione sperimentale che mira a testare la navigazione satellitare nello spazio profondo, fondamentale per le future missioni lunari e per l’esplorazione spaziale. L’esperimento contribuirà a una vasta banca dati scientifica disponibile dopo 6 mesi.

La diretta streaming dell'evento permetterà di seguire le delicate fasi della discesa e le operazioni successive, con collegamenti esclusivi con i team di LuGRE dal Goddard Space Flight Center della NASA, da Qascom a Bassano del Grappa e dal Politecnico di Torino. L'arrivo di LuGRE sulla Luna rappresenta un traguardo cruciale per l'integrazione dei sistemi di navigazione satellitare nelle missioni lunari, aprendo la strada a esplorazioni spaziali sempre più autonome, efficienti e precise.