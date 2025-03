Apple AirPods Max, in arrivo il supporto audio lossless via USB-C

(Adnkronos) – Apple ha annunciato un significativo aggiornamento per le sue cuffie over-ear AirPods Max, che introdurrà il supporto per la riproduzione audio lossless ad alta fedeltà. L’aggiornamento, previsto per aprile, coinciderà con il rilascio di iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4. Con l’introduzione del nuovo firmware, le AirPods Max saranno in grado di riprodurre audio lossless a 24 bit/48 kHz tramite la connessione Usb-C. Questa caratteristica, precedentemente assente anche nel modello con connettore Lightning a causa di una conversione del segnale, consentirà agli utenti di godere di un’esperienza d’ascolto che preserva l’integrità delle registrazioni originali. Apple sottolinea che il supporto lossless si estenderà anche all’audio spaziale personalizzato. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, l’aggiornamento offrirà vantaggi sia agli utenti finali che ai professionisti del settore musicale. Gli appassionati di musica potranno apprezzare la massima qualità audio in brani musicali, film e giochi. I creatori di musica, invece, beneficeranno di miglioramenti significativi in tutte le fasi di produzione, dalla composizione al missaggio. Oltre alla qualità audio lossless, Apple ha evidenziato un ulteriore aspetto dell’aggiornamento: la latenza ultra-bassa. Questa caratteristica renderà le AirPods Max più adatte all’utilizzo in contesti come la produzione musicale e il gaming, dove la reattività è fondamentale. Per la riproduzione audio lossless, gli utenti potranno utilizzare un cavo Usb-C a Usb-C, come quello incluso nella confezione dell’ultimo modello venduto. Apple ha inoltre lanciato un nuovo cavo audio da Usb-C a jack da 3,5 mm, caratterizzato dallo stesso design intrecciato dei cavi più recenti dell’azienda. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)