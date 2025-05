ASUS e AMD rivoluzionano i PC aziendali con la nuova gamma Expert P-Series Copilot+ AI

(Adnkronos) – In occasione del Computex 2025, ASUS e AMD hanno annunciato il lancio della nuovissima gamma ASUS Expert P-series Copilot+, segnando un’importante tappa nella leadership dei PC AI per il settore aziendale. Questa linea completa di dispositivi è alimentata dai processori AMD Ryzen AI Serie 300, pensati per rispondere alle esigenze di un’era in cui l’Intelligenza Artificiale diventa sempre più centrale nel mondo del lavoro.

La nuova serie include il laptop ExpertBook P3 (PM3), i desktop ExpertCenter P700 (PM700MK, PM700SK), i PC all-in-one ExpertCenter P600 (PM640, PM670) e il mini-PC ExpertCenter PN54. Questi dispositivi di ultima generazione sono stati progettati specificamente per offrire un’elaborazione AI rapida, una produttività fluida e una sicurezza avanzata, il tutto con un’attenzione particolare al design e alla sostenibilità. “La nostra partnership con ASUS ha avuto inizio nei segmenti consumer e gaming con enorme successo, ora siamo entusiasti di crescere su questa linea ampliandola ai dispositivi commercial,” ha dichiarato Jack Huynh, Vicepresidente e Direttore Generale della divisione computing e graphics di AMD. “L’introduzione di questa nuova gamma, alimentata dai processori AMD Ryzen AI, segna un momento epocale nei computer ad alte performance. Questa nuova evoluzione è stata progettata per rispondere alle esigenze e ai carichi di lavoro sempre più crescenti dell’AI, offrendo una velocità mai vista prima, efficienza e scalabilità per applicazioni e innovazione nel mondo.”

S.Y. Hsu, Co-Ceo di ASUS, ha aggiunto: “Siamo fieri di rafforzare la nostra collaborazione con AMD mentre entriamo in una nuova era del computing potenziato dall’AI. In ASUS, siamo convinti che l’AI trasformerà i PC – dall’architettura di sistema fino ad applicazioni nel mondo reale. Con l’aggiunta della nuova serie Expert – nata da zero per rivoluzionare le performance e l’efficienza sul posto di lavoro – al nostro ampio portafoglio di PC AI e al nostro impegno all’innovazione, ci impegniamo a offrire esperienze AI di nuova generazione capaci di supportare gli utenti ovunque.” A guidare le novità è la Serie ASUS ExpertBook P3, disponibile nelle varianti da 14 pollici (PM3406) e 16 pollici (PM3606). Questi laptop sono alimentati da processori AMD Ryzen AI PRO 7 con TDP da 45W, che offrono fino a 66 TOPS complessivi di potenza AI per una produttività costante. Sono dotati di una batteria da 70Wh e della tecnologia ExpertCool per mantenere la temperatura ottimale, sia con il computer aperto che chiuso. Il telaio in metallo e una gamma completa di porte I/O, posizionate strategicamente per migliorare il comfort e il movimento del mouse, completano il design. I processori AMD Ryzen PRO garantiscono agli utenti business 18 mesi di stabilità software pianificata, 24 mesi di disponibilità pianificata e un processo di validazione della piattaforma per un’assicurazione qualità a lungo termine.

La Serie ExpertCenter P600 debutta come il primo PC All-in-One Copilot+ di ASUS, con schermi disponibili sia in 24 pollici (PM640) che 27 pollici (PM670). Progettato per la privacy e prestazioni elevate, il P600 offre fino a 50 TOPS di Potenza NPU per la creazione di contenuti in tempo reale. Include una fotocamera retrattile, un touchscreen FHD e una durabilità di livello aziendale, con Microsoft Copilot integrato per una produttività senza interruzioni.

Analogamente, la serie ExpertCenter P700 si presenta come il primo PC desktop Copilot+ di ASUS, offre una versione minitower (PM700MK) e small-form factor (PM700SK). Anch’esso con fino a 50 TOPS di Potenza di calcolo AI (NPU), è conforme agli standard della certificazione MIL-STD-810H, progettato per resistere a qualsiasi scenario aziendale. A completare la serie P è l’ExpertCenter PN54 Mini PC, che porta le capacità di Copilot+ in un formato palmare. Questa soluzione è ideale per ambienti con spazio limitato, come chioschi, postazioni retail e workstation minimaliste. Nonostante il design compatto, il PN54 offre ottime prestazioni e accelerazione AI, garantendo flussi di lavoro più intelligenti e multitasking in qualsiasi ambiente.

Tutti i modelli ASUS ExpertBook ed ExpertCenter P-series sono dotati di ASUS AI ExpertMeet e ASUS ExpertGuardian, strumenti potenti per migliorare la collaborazione e garantire una protezione di livello professionale. AI ExpertMeet è un assistente integrato che migliora l’esperienza delle riunioni con traduzioni, trascrizione e riassunto. Tutte le informazioni confidenziali rimangono sul PC, eliminando le preoccupazioni sulla privacy. ExpertGuardian offre una protezione completa che spazia dall’hardware al software fino al firmware. I dispositivi della serie P sono inoltre progettati con un BIOS di livello commerciale conforme al NIST SP 800-155, TPM 2.0 integrato e cinque anni di supporto per aggiornamenti di BIOS e driver, offrendo una sicurezza a diversi livelli dal software all’hardware. ASUS offre inoltre supporto per aziende di tutte le dimensioni per massimizzare l’efficienza e ridurre il carico IT. Per maggiori informazioni o per richiedere consulenza personalizzata visitare la seguente pagina: https://www.connect.asus.com/it/ContactSales

