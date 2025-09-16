Babbel Speak: l’IA per superare la paura di parlare una nuova lingua

(Adnkronos) – Babbel, l’app per l’apprendimento delle lingue, ha annunciato per mezzo di una nota ufficiale il lancio di una nuova e significativa funzionalità: Babbel Speak. Pensata per aiutare gli studenti di una nuova lingua a superare la paura di parlare, questa nuova risorsa utilizza l’intelligenza artificiale per offrire un trainer vocale che facilita l’apprendimento attraverso dialoghi realistici e situazioni quotidiane. Riconoscendo il divario tra la conoscenza del vocabolario e la capacità di dialogo, la nuova funzionalità guida gli utenti attraverso scenari curati da esperti, garantendo uno spazio di pratica sicuro e privo di giudizi. Gli studenti possono esercitarsi in interazioni come l’ordinazione di un caffè o la conversazione sui propri interessi, ricevendo obiettivi chiari e feedback sui progressi. “Non promettiamo di portare gli studenti dalla fase zero alla fluidità dall’oggi al domani, ma li accompagniamo dalle prime parole fino a conversazioni sicure”, ha affermato Tim Allen, CEO di Babbel. “Come studente io stesso, so bene quanto sia difficile iniziare una conversazione in una nuova lingua. La maggior parte delle app si ferma al vocabolario: noi andiamo oltre, aiutando gli utenti a pronunciare le loro prime parole senza pressioni né confusione”.

Il design di Babbel Speak è stato specificamente progettato per dare priorità al “comfort” emotivo, utilizzando animazioni delicate e segnali visivi chiari per ridurre il carico cognitivo e l’ansia. Questo approccio trasforma ciò che è tradizionalmente percepito come un compito intimidatorio in un’esperienza gratificante. “Sviluppando Babbel Speak, abbiamo dovuto trovare con cura l’equilibrio tra non sovraccaricare gli studenti con una totale libertà conversazionale e non scoraggiarli con compiti troppo impegnativi”, ha spiegato Franz Ardito, Principal Product Manager di Babbel. “Ci siamo riusciti grazie alla stretta collaborazione tra i nostri esperti linguistici e i team specializzati in intelligenza artificiale: l’approccio pedagogico definisce come gli studenti progrediscono negli scenari, mentre l’IA guida il flusso naturale della conversazione e personalizza le risposte in tempo reale”. L’efficacia di questo metodo è già stata confermata anche in ambito professionale. Inter Miami CF, la squadra con il profilo più internazionale della Major League Soccer, che annovera Leo Messi tra gli altri, ha scelto Babbel per superare le barriere linguistiche tra i giocatori provenienti da oltre 15 Paesi, rafforzando così lo spirito di squadra. “Imparare una lingua non significa solo conoscere nuove parole, ma costruire relazioni. Babbel ha dato alla nostra squadra, così ricca di diversità, gli strumenti per comunicare con maggiore sicurezza ed efficacia, favorendo la comprensione reciproca e rafforzando i legami all’interno del Club”, ha dichiarato Kaitlyn Stolzenberg, Direttrice Senior delle Risorse Umane di Inter Miami FC. Il lancio in open-Beta di Babbel Speak testimonia l’impegno costante dell’azienda nel rispondere alle esigenze degli studenti, offrendo loro uno strumento innovativo per esercitarsi nella conversazione reale e rendere l’apprendimento più accessibile. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)