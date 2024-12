Beyoncé star del Natale sportivo di Netflix, 30 milioni di spettatori per la diretta

(Adnkronos) – Netflix ha posto una pietra miliare nel mondo dello streaming sportivo trasmettendo due partite della NFL in diretta. L’evento, che segna l’ingresso del colosso dello streaming nel business del football professionistico, ha avuto un avvio leggermente problematico con alcuni inconvenienti audio durante la presentazione iniziale di Kay Adams. Fortunatamente, i problemi tecnici sono stati rapidamente risolti, permettendo a Netflix di offrire un evento di programmazione di alto livello, paragonabile ad una versione streaming del Super Bowl, completo di uno show di metà partita con la superstar Beyoncé, degno di qualsiasi grande evento sportivo. Nonostante la presenza dei campioni del Super Bowl, i Kansas City Chiefs, le partite in sé non sono state il punto forte della giornata, con risultati schiaccianti che hanno visto i Chiefs dominare sui Pittsburgh Steelers (29-10) e i Baltimore Ravens prevalere sui Houston Texans (31-2). Netflix ha schierato un team di presentatori e commentatori esperti, offrendo una presentazione visiva fluida e ricca di grafiche accattivanti. I problemi di connessione che avevano afflitto l’incontro di boxe tra Tyson e Paul sembrano essere stati risolti, almeno per questa esperienza di visione, in particolare durante la riproduzione in differita. Secondo Netflix, oltre 200 paesi si sono sintonizzati durante la partita Chiefs vs. Steelers, rendendola il secondo titolo live più popolare sulla piattaforma streaming.Le partite complete sono state rimosse dalla piattaforma dopo tre ore, sostituite da programmi con gli highlights e lo show di Beyoncé disponibile come contenuto a se stante, anche in Italia. L’esibizione di Beyoncé, della durata di oltre 13 minuti, ha eclissato le apparizioni preregistrate di Mariah Carey, toccando picchi di 27 milioni di spettatori in contemporanea. La giornata ha dimostrato la capacità di Netflix di competere con i giganti del broadcasting, offrendo partite NFL in diretta streaming senza intoppi ad una base di oltre 282 milioni di abbonati. Con l’imminente streaming degli eventi live “WWE Raw” e l’accordo per la Cop —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)