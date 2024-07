Bleach Rebirth of Souls è il nuovo videogioco tratto dal celebre manga

(Adnkronos) – Bandai Namco Europe ha annunciato il lancio di "Bleach Rebirth of Souls," un nuovo videogioco ispirato al franchise creato da Tite Kubo. Sviluppato da Tamsoft Corporation e con la colonna sonora composta da Takeharu Ishimoto, il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC. In "Bleach Rebirth of Souls," i giocatori avranno la possibilità di interpretare alcuni dei personaggi più iconici del franchise, partecipando a battaglie che metteranno alla prova le loro abilità. Il gioco prevede la possibilità di sbloccare nuove spade e forme in battaglia, rendendo ogni personaggio più potente man mano che la sua sconfitta si avvicina, consentendo così di ribaltare le sorti dello scontro. Il gioco includerà personaggi celebri come Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Uryu Ishida, Yasutora Sado (Chad) e altri ancora, che verranno annunciati in futuro. Il franchise di Bleach, inizialmente pubblicato come serie di manga d'azione su Weekly Shonen Jump dal 2001 al 2016, ha visto la sua serie animata in onda dal 2004 al 2012 e ha prodotto quattro lungometraggi. L'ultima stagione, "Thousand-Year Blood War Arc," è attualmente in onda dal 2022, con nuovi design e personaggi più potenti. Bleach ha riscosso un grande successo sia in Giappone che a livello globale, e la sua popolarità continua a crescere. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)