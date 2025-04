Matteo Pollone rinforza la Libertas Livorno

Getting your Trinity Audio player ready...

La Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 annuncia con entusiasmo l’ingaggio di Matteo Pollone, guardia di 1,90 m per 81 kg, classe 1999. Il giocatore, reduce dall’esperienza con la Real Sebastiani Rieti, è già a disposizione di Coach Gennaro Di Carlo e sarà presentato ufficialmente alla stampa questo pomeriggio (giovedì 5 aprile) alle ore 17 presso la sede del club in Via Pera 20.

Pollone, nato a Vercelli il 27 settembre 1999, ha maturato una significativa esperienza nei campionati di Serie A2, vestendo le maglie di Pallacanestro Biella, Basket Pistoia, Blu Basket Treviglio e, più recentemente, Real Sebastiani Rieti. Il suo arrivo rappresenta un innesto di valore per il roster amaranto, che potrà contare sulle sue doti atletiche e sulla solidità difensiva.

Il percorso di Matteo Pollone

2016-2022 | Pallacanestro Biella (Serie A2)

Presenze: 132 | Punti: 499 | Media: 3,7

Presenze: 43 | Punti: 187 | Media: 4,3

Presenze: 33 | Punti: 106 | Media: 3,5

Presenze: 30 | Punti: 82 | Media: 2,7

Con un’esperienza consolidata nel secondo campionato nazionale, Pollone arriva a Livorno con l’obiettivo di fornire un contributo determinante nel percorso versa la permanenza in categoria della Libertas, che dovrà ormai giocoforza passare dall’ ‘imbuto’ pericoloso dei playout.