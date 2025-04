Blue Skies Space progetta una flotta di satelliti lunari per mappare l’universo primordiale

(Adnkronos) – Blue Skies Space Italia, azienda leader nella fornitura di dati scientifici spaziali alla comunità di ricerca globale, ha siglato un accordo con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la progettazione di una flotta di satelliti destinati all’orbita lunare. L’ambizioso progetto, denominato RadioLuna, si prefigge l’obiettivo di mappare l’universo primordiale attraverso la rilevazione di deboli segnali radio risalenti a un’epoca precedente alla formazione delle prime stelle. Questi segnali, che giungono sulla Terra nella gamma delle onde radio FM, risultano quasi impossibili da captare a causa delle crescenti interferenze radio antropogeniche. Essi emanano da un periodo in cui l’universo era costituito principalmente da idrogeno gassoso. Grazie alla protezione offerta dalla Luna, che funge da schermo naturale contro il rumore radio terrestre, la flotta di piccoli satelliti in orbita lunare permetterà di studiare un tassello fondamentale mancante nella nostra comprensione dell’evoluzione dell’universo giovane.

Marcell Tessenyi, CEO e co-fondatore di Blue Skies Space, ha commentato: “L’idea di questo progetto è nata in sinergia con gli sforzi globali per lo sviluppo dell’economia lunare. I programmi di agenzie spaziali come ESA Moonlight o NASA Artemis possono fornire l’infrastruttura di trasporto, comunicazione e localizzazione necessaria per progetti scientifici innovativi come RadioLuna. Siamo grati all’Agenzia Spaziale Italiana per aver finanziato questa attività, in collaborazione con il nostro partner OHB Italia, al fine di esplorare nuove modalità per realizzare una scienza rivoluzionaria”.

Lo studio di fattibilità si concentrerà sull’utilizzo di CubeSat semplici ed economici, equipaggiati con componenti commerciali off-the-shelf (COTS), operanti in orbita lunare. La conduzione dello studio sarà affidata a Blue Skies Space Italia S.r.l., filiale dell’azienda britannica Blue Skies Space Ltd., con il finanziamento dell’Agenzia Spaziale Italiana, riconosciuta a livello mondiale per la sua leadership nel settore delle scienze spaziali e per il suo impegno in attività di ricerca e sviluppo relative a concetti innovativi di sistemi spaziali. L’ASI è attualmente un partner di primo piano del progetto Artemis per l’esplorazione lunare, e Blue Skies Space Italia intende sfruttare le sinergie tra la creazione di un’infrastruttura lunare e il suo sfruttamento scientifico. Il partner di progetto OHB Italia sarà responsabile della definizione di una piattaforma satellitare adatta all’operatività in orbita lunare.

L’Ing. Roberto Aceti, Managing Director di OHB Italia, ha dichiarato: “RadioLuna è una sfida che unisce un’ambizione scientifica di ampio respiro con un approccio ingegneristico pragmatico. Siamo orgogliosi di contribuire con la nostra piattaforma M3 e la nostra consolidata esperienza allo sviluppo di un osservatorio che potrebbe aprire nuove frontiere nella comprensione delle origini dell’universo”.

Tessenyi ha aggiunto: “Abbiamo fondato Blue Skies Space con l’obiettivo di capitalizzare i cambiamenti introdotti dalla NewSpace economy. RadioLuna rappresenta un’eccellente opportunità per dimostrare i benefici concreti che questo nuovo approccio può apportare alla scienza”. Blue Skies Space Italia si inserisce in un contesto aziendale più ampio che sta sperimentando un modello innovativo per la fornitura rapida di dati scientifici spaziali di alta qualità alla comunità scientifica mondiale, con l’obiettivo di contribuire alla risposta alle grandi domande scientifiche dell’umanità. Attraverso una flotta di satelliti operanti in orbita bassa terrestre, l’azienda mira a soddisfare la domanda globale di dati scientifici in diverse aree di ricerca, tra cui il monitoraggio stellare, lo studio delle atmosfere di esopianeti distanti e l’analisi della composizione degli asteroidi nel nostro sistema solare. Con uffici nel Regno Unito e in Italia, Blue Skies Space si avvale di un team di esperti con precedenti esperienze in organizzazioni di prestigio come NASA, Airbus, Surrey Satellite Technology, Caltech e UCL, apportando una vasta competenza nella scienza spaziale, nell’ingegneria satellitare, nella costruzione e nelle operazioni satellitari. Il primo satellite di Blue Skies Space, denominato Mauve, è programmato per il lancio nell’ottobre 2025. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)