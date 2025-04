Bungie annuncia la data di uscita di Marathon per console e PC

(Adnkronos) – Bungie, lo studio di sviluppo noto per franchise di successo come Halo e Destiny, ha ufficialmente annunciato la data di uscita del suo nuovo progetto, Marathon. Si tratta di uno sparatutto in prima persona (FPS) di tipo “extraction” basato sul gioco di squadra. Il titolo è previsto per il lancio il 23 settembre e sarà disponibile per le piattaforme PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam. Marathon verrà commercializzato come “titolo premium”, suggerendo un modello di acquisto unico piuttosto che free-to-play, e offrirà supporto completo per il cross-play e il cross-save, permettendo interazioni e progressione condivisa tra le diverse piattaforme. Prima del lancio ufficiale, è stata programmata una fase di test “closed alpha” che prenderà il via il 23 aprile. Gli utenti interessati a partecipare a questa fase preliminare possono inviare la propria candidatura attraverso la piattaforma Discord. L’ambientazione del gioco trasporta i giocatori su Tau Ceti IV, una colonia perduta i cui 30.000 abitanti sono svaniti senza lasciare traccia. Sopra il pianeta è sospesa un’enigmatica e imponente nave fantasma. Segnali misteriosi alludono alla presenza di artefatti arcani, intelligenze artificiali da lungo tempo inattive e potenziali ricchezze. All’interno di questo scenario, i giocatori assumeranno il ruolo di “Runner”, mercenari cibernetici che si avventurano nell’ignoto per cercare fortuna, potere e risposte ai misteri di Tau Ceti IV. Operando in squadre composte da tre membri, i Runner si scontreranno sia con squadre avversarie controllate da altri giocatori, sia con forze di sicurezza ostili gestite dall’intelligenza artificiale. L’obiettivo principale è recuperare armi, potenziamenti ed equipaggiamento. La sopravvivenza è fondamentale, poiché permette ai giocatori di conservare il bottino raccolto per utilizzarlo in future missioni sul pianeta o, per i più coraggiosi, per tentare incursioni sulla nave Marathon stessa. Il gioco offrirà una selezione di mercenari cibernetici, ciascuno caratterizzato da abilità uniche. I giocatori avranno la possibilità di personalizzare lo stile di gioco del proprio Runner attraverso le armi, gli impianti e l’equipaggiamento ottenuti durante le missioni. Bungie promette un’esperienza FPS che combina elementi tattici con azione dal ritmo sostenuto, dove ogni partita rappresenta una competizione intensa per ottenere ricompense significative. Il supporto post-lancio è già pianificato e includerà sfide avanzate (end-game), modalità di gioco classificate, una narrazione che si svilupperà attraverso le stagioni e eventi dedicati alla community, a partire dalla prima stagione. Per sottolineare l’importanza della componente narrativa, Bungie ha presentato un cortometraggio cinematografico ambientato nell’universo di Marathon. L’opera è stata scritta e diretta dal premiato regista Alberto Mielgo e realizzata dal suo studio di animazione pinkman.tv. Mielgo ha dichiarato di aver trovato l’universo e i personaggi di Marathon poetici e misteriosi, ispirato dai concetti di futilità e perseveranza presenti nel gioco. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)