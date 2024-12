BV TECH, crescita e innovazione con l’apertura del primo laboratorio di IA Generativa

(Adnkronos) – BV TECH, azienda italiana nel settore delle tecnologie ICT e della cybersicurezza, continua a espandersi su scala internazionale con importanti novità nel 2024. Nei primi sei mesi dell’anno, l’azienda ha registrato una crescita significativa, con un fatturato di 88 milioni di euro e un EBITDA di 19 milioni di euro, seguendo le previsioni per una chiusura annuale con ricavi in aumento del 12% e un EBITDA oltre i 40 milioni di euro. Il percorso di internazionalizzazione di BV TECH ha raggiunto un punto di svolta con l’inaugurazione del primo laboratorio di intelligenza artificiale generativa negli Stati Uniti, un centro all’avanguardia dedicato allo sviluppo di applicazioni innovative. Questo laboratorio simboleggia un passo avanti strategico per l’azienda, permettendo di esplorare nuove frontiere nella sicurezza informatica e nelle tecnologie avanzate. La decisione di aprire il laboratorio segue l’acquisizione completa di Arturai Italia e l’integrazione di importanti processi aziendali che hanno avuto luogo nel 2023. Questi movimenti strategici consolidano ulteriormente la presenza di BV TECH nel panorama tecnologico globale, offrendo soluzioni avanzate a enti governativi, aziende private e pubblica amministrazione. L’investimento in ricerca e sviluppo, che rappresenta circa il 10% del fatturato del gruppo, è un indicatore del forte impegno di BV TECH verso l’innovazione. La società mira a continuare questo trend di crescita con l’obiettivo di raggiungere un miliardo di euro di fatturato nei prossimi cinque anni, puntando a diventare un leader mondiale nel settore ICT e cybersicurezza. “Guardiamo al futuro con l’ambizione di crescere e migliorare ulteriormente, sapendo che le solide fondamenta costruite ci permetteranno di affrontare con fiducia le opportunità e i cambiamenti radicali che ci attendono” spiega Raffaele Boccardo, fondatore e Presidente di BV TECH. “La nostra strategia è chiara: rafforzare le nostre competenze interne e l’espansione nei mercati internazionali. Quanto fatto nella prima metà dell’anno testimonia la volontà di investire in aree strategiche che riteniamo cruciali per il nostro futuro, portando le nostre soluzioni in settori a elevato potenziale. Confermiamo, inoltre, il nostro piano di sviluppo anche per linee esterne ed eventuale apertura del capitale sociale con l’obiettivo prefissato di raggiungere il miliardo di fatturato nell’orizzonte temporale di 5 anni. Il Gruppo possiede capacità, specializzazioni e massa critica per gestire i grandi progetti strategici nazionali”. L’espansione internazionale di BV TECH comprende la creazione di nuove sedi in Germania e nei paesi nordici, segnando il consolidamento nel mercato europeo e l’apertura verso nuove opportunità commerciali. Questi passi sono parte integrante del piano di crescita che vede l’azienda impegnata non solo nell’ampliamento geografico, ma anche nel potenziamento delle proprie capacità interne e nella ricerca di nuove collaborazioni strategiche. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)