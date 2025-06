Campionati Nordamericani Pokémon 2025, l’Italia domina la scena competitiva

(Adnkronos) – L’Italia si impone con forza ai Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon 2025, ultima tappa della stagione prima del grande appuntamento mondiale di Anaheim. Nella categoria Master dedicata ai videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, a salire sul gradino più alto del podio è stato Federico Camporesi, che ha sconfitto in finale il compagno di squadra nei NOVO Esports, Marco Hemantha Kaludura Silva. Si tratta di un risultato storico: mai prima d’ora un giocatore italiano aveva vinto il titolo in un Campionato Internazionale in Nord America. La prestazione azzurra non si è fermata al podio. A completare il dominio italiano, la presenza di altri due Allenatori tra i migliori otto del torneo: Ruben Gianzini e Francesco Pio Pero hanno raggiunto gli ottavi di finale, confermando l’ottimo livello complessivo della rappresentanza italiana nel circuito competitivo. Il risultato rafforza la posizione dell’Italia tra i Paesi protagonisti della scena internazionale, in attesa dei Campionati Mondiali di Anaheim, in programma dal 15 al 17 agosto. L’edizione 2025 vedrà i migliori giocatori al mondo sfidarsi su più fronti: dal Gioco di Carte Collezionabili Pokémon a Pokémon GO, da Pokémon UNITE fino ai titoli per Nintendo Switch Scarlatto e Violetto. L’obiettivo sarà quello di bissare il successo dello scorso anno, quando Luca Ceribelli conquistò il titolo mondiale alle Hawaii. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)