Capcom Spotlight: novità su Resident Evil Requiem, Pragmata, Street Fighter 6

(Adnkronos) – Nel corso della recente presentazione Capcom Spotlight, l’azienda giapponese ha offerto un ampio ventaglio di novità dedicate ai suoi franchise principali, tra nuove uscite, aggiornamenti gratuiti, trailer inediti e retroscena di sviluppo. Protagonisti dell’evento sono stati il ritorno di Sagat in Street Fighter 6, l’anteprima del gameplay di PRAGMATA, i nuovi contenuti di Monster Hunter Wilds, e una presentazione approfondita di Resident Evil Requiem, previsto per il 2026. Il nono capitolo dell’iconica serie horror, Resident Evil Requiem, arriverà il 27 febbraio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Durante la presentazione, il director Koshi Nakanishi e il team di sviluppo hanno illustrato l’approccio immersivo adottato per questo nuovo episodio, che ruota attorno a un concetto di “paura coinvolgente”. La nuova protagonista, Grace Ashcroft, è un’analista dell’FBI tanto competente quanto fragile: un personaggio che riflette direttamente l’ansia e lo smarrimento del giocatore. Il team ha lavorato per ottenere un livello di realismo senza precedenti, anche nei dettagli minimi come il movimento dei capelli e le reazioni fisiologiche del volto. Il gioco permetterà di alternare liberamente tra visuale in prima e terza persona, offrendo un’esperienza su misura. Ambientato trent’anni dopo l’annientamento di Raccoon City, Requiem segna anche il trentesimo anniversario della serie, con una storia che rende omaggio ai protagonisti e alle vittime della saga. Capcom ha inoltre mostrato un estratto esteso di PRAGMATA, il suo nuovo action sci-fi ambientato in un futuro prossimo. Il gioco segue Hugh Williams, un tecnico inviato sulla Luna per indagare su una stazione di ricerca silenziosa dopo la scomparsa di ogni segnale. Separato dalla sua squadra a causa di un sisma, Hugh viene soccorso da Diana, un androide costruito con il misterioso materiale Lunafilament. Insieme, i due dovranno affrontare minacce automatizzate in combattimenti che combinano shooting e hacking. Diana può violare le difese nemiche, creando aperture per attacchi mirati da parte di Hugh. L’esplorazione richiede cooperazione: mentre Diana accede ai sistemi interni della base, Hugh sfrutta la sua tuta per superare ostacoli ambientali. Il gioco, previsto per il 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC, sarà disponibile in anteprima alla Gamescom 2025. Un minigioco interattivo è già online sul sito ufficiale. Il leggendario Sagat si unirà al roster di Street Fighter 6 il 5 agosto, portando con sé una nuova ambientazione ispirata alle montagne thailandesi. Il personaggio sarà disponibile su tutte le piattaforme, inclusa Nintendo Switch 2, grazie al supporto crossplay. Contestualmente, verranno rilasciati i costumi estivi dell’Outfit 4 per sette lottatori, tra cui Cammy, Chun-Li e Luke. Il 4 luglio sarà disponibile anche un nuovo Fighting Pass a tema Sagat, con contenuti per il World Tour e nuovi colori per Ryu e Ken. Sul fronte competitivo, la Capcom Cup 12 è stata confermata per marzo 2026, con un montepremi di un milione di dollari, e tornerà alla storica Ryogoku Arena di Tokyo. Intanto, Sajam Slam 5 vedrà streamer e pro-player sfidarsi dal 27 al 29 giugno per conquistare un posto all’Evo USA 2025. A partire dal 30 giugno, Monster Hunter Wilds riceverà l’aggiornamento 2 del titolo, che reintroduce due creature note ai fan: il Lagiacrus, con nuove azioni subacquee, e il letale Seregios. Entrambi saranno disponibili anche come mostri Temprati. Il 30 luglio debutterà inoltre l’Uth Duna temprato, protagonista di una sfida evento a tempo limitato che sbloccherà nuovi set di armature. Nuovi strumenti di personalizzazione, un festival stagionale (Fiordanza), supporti alleati e contenuti cosmetici scaricabili arricchiranno ulteriormente l’esperienza. Infine, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ha annunciato un aggiornamento gratuito in occasione del suo primo anniversario. Disponibile ora anche su Nintendo Switch 2, il gioco include controlli ottimizzati e una nuova modalità chiamata “Otherworldly Venture”, che sfida i giocatori a sopravvivere a ondate infinite di nemici in un ambiente generato dinamicamente. Un ulteriore aggiornamento in arrivo il mese prossimo introdurrà un talismano musicale in stile 8-bit, come omaggio retrò per i fan. Il titolo resta disponibile su tutte le principali piattaforme, inclusi PS5, Xbox, PC e le precedenti generazioni di console. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)