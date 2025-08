Ces 2026, per il Tech World di Lenovo spettacolare debutto allo Sphere di Las Vegas

(Adnkronos) – Sarà Tech World, l’evento annuale globale di Lenovo dedicato all’innovazione, uno dei protagonisti allo Sphere di Las Vegas nel giorno di apertura del Ces 2026, in calendario da 6 al 9 gennaio prossimi. L’undicesima edizione di Tech World vedrà il keynote del Presidente e Ceo di Lenovo, Yuanqing Yang, insieme al lancio dei nuovi prodotti, innovazioni, proof of concept e alla strategia di innovazione guidata dall’intelligenza artificiale per i prossimi anni. L’evento – spiega il gruppo – presenterà contenuti creati esclusivamente per Lenovo da Sphere Studios – lo studio interno di contenuti immersivi di Sphere – e segna il secondo anno consecutivo in cui un keynote del Ces viene ospitato in questa avveniristica location. Tech World arriva mentre Lenovo e Sphere avviano una partnership globale pluriennale, che rende Lenovo Partner Tecnologico Ufficiale di Sphere Studios. «Negli ultimi dieci anni, Tech World è diventato la piattaforma chiave di Lenovo per condividere la nostra visione, mostrare le nostre innovazioni e presentare i nuovi prodotti, le soluzioni e le collaborazioni più entusiasmanti», ha dichiarato Yuanqing Yang. “Ora, nel contesto del CES 2026, offriremo al pubblico uno sguardo esclusivo su come la nostra tecnologia ha rivoluzionato la Formula 1, sveleremo i piani per la prima Coppa del Mondo FIFA alimentata dall’AI, e presenteremo esperienze iper-personalizzate basate su agenti nativi, oltre a liberare il potenziale dell’Hybrid AI Advantage di Lenovo per i clienti enterprise”. Come anticipato dal Ceo, Tech World @ CES illustrerà la visione del gruppo sulla fusione di AI, dispositivi, infrastrutture e servizi. Fra l’altro, sarà l’occasione per evidenziare come Lenovo – partner tecnologico globale per Formula 1 e per la FIFA World Cup 26 e la FIFA Women’s World Cup 2027 – intende utilizzare l’AI e il suo intero portafoglio tecnologico per rivoluzionare l’esperienza dei fan sportivi nei prossimi anni. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)