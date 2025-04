Cina, meno film americani nelle sale come risposta ai dazi

(Adnkronos) – La Cina ha annunciato l’intenzione di ridurre il numero di film statunitensi importati, in risposta all’ultima ondata di aumenti tariffari imposta dall’amministrazione Trump. La decisione è stata comunicata dalla China Film Administration (CFA), che ha definito l’innalzamento dei dazi nei confronti della Cina come una mossa sbagliata, destinata a compromettere ulteriormente l’immagine delle produzioni americane presso il pubblico cinese. Nel comunicato ufficiale, la CFA ha sottolineato che le importazioni di film dagli Stati Uniti saranno ridimensionate nel rispetto delle regole di mercato e delle preferenze espresse dal pubblico. L’autorità ha inoltre ribadito il ruolo della Cina come secondo mercato cinematografico al mondo, riaffermando l’impegno del Paese verso un’apertura culturale internazionale e la volontà di continuare a offrire una selezione di opere cinematografiche di alta qualità provenienti da tutto il mondo. Negli ultimi giorni si erano intensificate le speculazioni su una possibile sospensione delle importazioni di film statunitensi, alimentate dall’escalation delle tensioni commerciali tra i due Paesi. Gli accordi precedenti prevedevano l’ammissione annuale di 34 film stranieri sul mercato cinese, con una quota del 25% dei ricavi destinata agli studi di produzione esteri. Al momento, non è chiaro in che misura queste concessioni verranno riviste. Nonostante un calo d’interesse rispetto agli anni precedenti, le produzioni cinematografiche americane hanno comunque ottenuto risultati significativi in Cina, registrando incassi per 585 milioni di dollari nell’ultimo anno. Una cifra rilevante considerando il numero ristretto di titoli distribuiti, anche se rappresenta solo il 3,5% dell’intero box office cinese, che ha raggiunto un valore complessivo di 17,71 miliardi di dollari. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)