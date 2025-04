Cinque nuovi giochi in arrivo a maggio su Apple Arcade

(Adnkronos) – A partire dal primo maggio, Apple Arcade arricchirà il proprio catalogo con cinque nuovi titoli, tra cui spicca What The Clash?, un originale e dinamico gioco multiplayer che propone un mix di attività come ping pong, tiro con l’arco, gare di velocità e altre sfide imprevedibili. Il gioco, esclusivo per Apple Arcade, rappresenta il seguito del premiato What The Car?, realizzato dallo studio indipendente Triband, insignito del titolo di Gioco Mobile dell’Anno ai D.I.C.E. Awards 2024. What The Clash? si presenta come un party game dal tono ironico e dall’interfaccia intuitiva, in cui è possibile sfidare altri giocatori in duelli ricchi di colpi di scena. Le partite possono essere personalizzate attraverso combinazioni di carte modificatrici che introducono effetti inaspettati e divertenti. Il protagonista del gioco è una mano elastica dotata di gambe, completamente personalizzabile con centinaia di accessori sbloccabili. L’esperienza di gioco punta su meccaniche semplici, immediate e coinvolgenti, adatte a tutte le età. Accanto a What The Clash?, Apple Arcade introdurrà anche With My Buddy, una simulazione rilassante sviluppata da Neilo Inc., dedicata agli amanti degli animali. Il gioco consente di prendersi cura di cuccioli e gattini, ognuno caratterizzato da tratti distintivi e comportamenti realistici. Attraverso un’interazione costante, sarà possibile seguire la crescita degli animali, vestirli, decorare i loro ambienti e rafforzare il legame tra giocatore e compagno virtuale. Un’altra novità è rappresentata da LEGO Friends Heartlake Rush+, un gioco di corsa sviluppato da StoryToys, ambientato nell’universo LEGO Friends. Gli utenti potranno sfrecciare per le vie della città di Heartlake scegliendo il proprio personaggio e personalizzando i veicoli. Il gioco prevede missioni, ostacoli e premi da collezionare, con l’obiettivo di offrire un’esperienza dinamica e colorata. Tra i titoli in uscita figura anche Words of Wonders: Search+, realizzato da Fugo Games. Questo gioco di parole invita a scoprire vocaboli nascosti all’interno di tavole tematiche, esplorando luoghi iconici del mondo. L’esperienza, pensata per stimolare la mente e arricchire il lessico, si sviluppa attraverso una serie di livelli in cui è necessario combinare osservazione, conoscenza e strategia. Infine, Sumi Sumi: Matching Puzzle+ di Imagineer propone un puzzle game dall’estetica ispirata allo stile kawaii giapponese. I protagonisti sono personaggi noti del mondo San-X, come Rilakkuma e Sumikko Gurashi. Il gameplay si basa su una semplice meccanica di abbinamento, che unisce rilassatezza, strategia e intrattenimento visivo. Ulteriori contenuti inediti sono previsti anche per giochi come Talking Tom Blast Park, Tomb of the Mask+, Three Kingdoms HEROES, Drive Ahead! Carcade, Ridiculous Fishing EX, A Slight Chance of Sawblades+, Skate City: New York e altri titoli, confermando l’impegno della piattaforma nell’offrire un’esperienza di gioco sempre più variegata e accessibile su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)