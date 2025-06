Climate Station: gaming e VR per comprendere i cambiamenti climatici – Il video

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment (SIE) continua a lavorare per l’Alleanza Playing for the Planet con il lancio ufficiale di Climate Station. Nel 2019, in occasione del Vertice sul Clima, SIE è stata invitata a collaborare con le Nazioni Unite per contrastare i cambiamenti climatici attraverso l’Alleanza Playing for the Planet, che riunisce i leader del settore per lavorare a obiettivi di sostenibilità.

Sviluppata da Sony Interactive Entertainment, Climate Station sfrutta le più recenti tecnologie videoludiche, inclusa la realtà virtuale, per consentire agli utenti di visualizzare, comprendere e interagire con dati climatici complessi, promuovendo la consapevolezza sul cambiamento climatico. L’applicazione è fruibile con immagini in alta qualità direttamente da PlayStation 5 su TV 4K, e l’esperienza immersiva offerta da PlayStation VR2 rende i dati climatici ancora più vividi e coinvolgenti.



Climate Station è disponibile gratuitamente su PS5 e PS VR2 per giocatori di tutto il mondo. L’applicazione narra la storia del cambiamento climatico attraverso tre atti principali, integrati da una libreria esplicativa:

L’anno meteorologico: un’esplorazione visiva degli eventi meteorologici del 2019, volta a far comprendere i complessi sistemi atmosferici terrestri.

Osservazioni: presenta 120 anni di dati climatici, con registrazioni dettagliate delle temperature in migliaia di località che mostrano il graduale riscaldamento del pianeta.

Proiezioni: include modelli approvati dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) che consentono agli utenti di esplorare come le scelte odierne influenzeranno il clima futuro fino alla fine del secolo.

Libreria esplicativa: offre 90 minuti di contenuti multimediali coinvolgenti che spiegano il cambiamento climatico.

Climate Station può essere utilizzata sia a casa che in contesti educativi e di ricerca, fungendo da strumento scientifico interattivo in grado di trasformare dati complessi in esperienze immersive. I dati utilizzati provengono da alcune delle fonti più autorevoli in materia: NASA, NOAA, Berkeley Earth, Climate Research Unit e World Climate Research Programme (WCRP). Ecco il video della Climate Station SIE ha collaborato anche con la meteorologa Laura Tobin, che ha lavorato come consulente al progetto e ha prestato la sua voce come narratrice dei video presenti nell’app.

Laura Tobin ha condiviso il suo punto di vista sulla collaborazione: “Come meteorologa, da oltre 20 anni mi occupo di clima e condizioni meteo. Ho osservato un aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi estremi in tutto il mondo. Sempre più record vengono battuti, spesso in aree remote, ma sempre più spesso anche vicino a casa. Sono estremamente orgogliosa della collaborazione con Climate Station. Vogliamo che il pubblico conosca meglio il nostro pianeta, comprenda davvero ciò che sta accadendo grazie alla scienza più avanzata e abbia una maggiore consapevolezza dell’importanza del cambiamento.” Comprendere le realtà legate ai cambiamenti climatici può essere difficile, ma l’obiettivo di Climate Station è lasciare negli utenti un senso di speranza per il futuro del nostro pianeta e per le possibilità che si presentano. Climate Station rappresenta solo l’ultimo passo nel percorso di SIE per ispirare al cambiamento e promuovere il progresso. L’azienda rimane fedele al piano Road to Zero di Sony Group, che include l’obiettivo di emissioni nette zero entro il 2040, il miglioramento dell’efficienza energetica di PS4 e PS5, il supporto alla transizione dei data center verso l’energia rinnovabile e altro ancora.

Susan Gardner, Direttrice della Divisione Ecosistemi del Programma Ambientale delle Nazioni Unite, ha commentato il potenziale del progetto: “Portare la consapevolezza climatica nelle case di milioni di persone attraverso il gaming contribuirà a costruire conoscenza e azioni concrete per affrontare la tripla crisi planetaria: cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento. L’adattamento dei dati scientifici in un formato videoludico è stato impressionante. Attendiamo con entusiasmo la reazione dei giocatori a questo nuovo strumento e riconosciamo il ruolo di leadership di Sony Interactive Entertainment nel portare la scienza del clima sulle console di tutto il mondo.” Per maggiori informazioni su Climate Station: https://www.playstation.com/games/climate-station/ —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)