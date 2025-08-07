Come cambierà il pedaggio in Europa? La tecnologia trasformerà le nostre abitudini

(Adnkronos) – DKV Mobility annuncia il lancio del nuovo DKV Box Europe 4G, un dispositivo di pedaggio progettato per affrontare la progressiva dismissione delle reti mobili 2G in diversi paesi. La nuova soluzione, disponibile a partire dall’ultimo trimestre del 2025, si posiziona come una risposta strategica all’obsolescenza tecnologica e alle nuove esigenze del mercato della mobilità. La chiusura delle reti mobili 2G rappresenta una sfida imminente per il settore dei trasporti, che si affida a sistemi di pedaggio basati su questa tecnologia. Un caso emblematico è quello della Svizzera, che a partire dal 2026 introdurrà un nuovo sistema di pedaggio digitale basato sul 4G per i veicoli pesanti (superiori a 3,5 tonnellate). Altri paesi, tra cui Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio e Norvegia, hanno già annunciato l’intenzione di abbandonare i servizi 2G entro il 2030. La nuova generazione di DKV Box Europe amplia il portafoglio EETS (European Electronic Toll Service) di DKV Mobility, offrendo una soluzione a prova di futuro. “Il lancio del nuovo DKV Box Europe 4G rappresenta un passo fondamentale verso una mobilità sempre più intelligente ed efficace. Grazie a questa innovazione, i nostri clienti potranno affrontare le sfide del futuro con una soluzione dinamica ma affidabile e user-friendly pronta ad adattarsi alle nuove esigenze del mercato europeo,” ha affermato Marco Berardelli, Managing Director DKV Mobility Italia. A lui si unisce Jérôme Lejeune, Managing Director Toll & Refund Services di DKV Mobility, che ha aggiunto: “Con la nuova generazione di DKV Box Europe, stiamo ponendo una pietra miliare importante per il futuro del mercato europeo dei pedaggi.” Il nuovo DKV Box Europe 4G è stato progettato per rendere la gestione dei pedaggi più semplice ed efficiente. Il cuore di questa innovazione è la sua tecnologia 4G, che assicura una connettività stabile e a prova di futuro, superando l’ormai superato standard 2G. Grazie a un ampio display a colori, l’utilizzo è rapido e intuitivo, permettendoti di configurare assi e peso del veicolo con un solo clic. L’installazione è un gioco da ragazzi, con un sistema Plug-and-Play che ti permette di sostituire facilmente il vecchio cavo 2G.

Il dispositivo funziona in modo completamente indipendente, senza bisogno di uno smartphone, combinando le tecnologie DSRC e GNSS per garantirti pagamenti sempre corretti. Inoltre, per non lasciarti mai a piedi, è dotato di un sistema di avviso batteria intelligente che ti segnala in anticipo quando la carica sta per esaurirsi, e riceve aggiornamenti Over-the-Air per essere sempre al passo con le nuove funzionalità. Attualmente, il DKV Box Europe supporta 18 domini a pedaggio in 15 paesi europei, includendo nazioni chiave come Germania, Francia, Italia e Svizzera. La copertura si estende anche a ponti e tunnel strategicamente importanti. L’azienda ha inoltre annunciato che il servizio di pedaggio per la Repubblica Ceca sarà aggiunto nell’autunno del 2025, a ulteriore conferma dell’impegno di DKV Mobility nel fornire una soluzione di pedaggio unificata e in continua espansione per il mercato europeo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)