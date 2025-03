Cristiano Ronaldo personaggio giocabile in Fatal Fury: City of the Wolves

(Adnkronos) – SNK Corporation ha ufficialmente confermato un’aggiunta di notevole impatto al roster del suo atteso titolo picchiaduro, Fatal Fury: City of the Wolves. Il celebre calciatore professionista portoghese, Cristiano Ronaldo, farà il suo debutto nel mondo dei videogiochi di combattimento come lottatore giocabile. Questa inclusione segna un crossover inaspettato tra l’universo dello sport di altissimo livello e la storica saga di combattimento virtuale. Secondo le informazioni divulgate da SNK, il profilo del personaggio di Cristiano Ronaldo nel gioco presenta caratteristiche uniche. Il suo stile di combattimento è descritto come una combinazione peculiare di calcio e arti marziali, come è possibile vedere anche dal trailer. La narrazione contestualizza la presenza di Ronaldo nel gioco spiegando che egli utilizza il suo tempo libero dagli impegni sportivi per visitare South Town, l’iconica ambientazione della serie Fatal Fury. L’obiettivo di queste visite sarebbe quello di affinare nuove abilità legate al calcio. SNK sottolinea che le diverse tecniche sviluppate da Ronaldo grazie alla sua esperienza nel mondo del calcio lo rendono una forza formidabile, capace di rappresentare una sfida significativa anche per i combattenti più navigati dell’universo del gioco. Per quanto riguarda il doppiaggio, la voce del personaggio di Cristiano Ronaldo sarà affidata a Juan Felipe Sierra nella versione in lingua inglese e a Masaaki Mizunaka per l’edizione giapponese. Il gioco esce il 24 aprile su PS4, PS5, Xbox Series e PC. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)