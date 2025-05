Cyber Bus di HWG Sababa: la formazione sulla Cybersecurity viaggia in tutta Italia

(Adnkronos) – HWG Sababa intensifica il proprio impegno nella promozione della Cyber Security Awareness attraverso il suo Cyber Bus. Questo innovativo progetto consiste in una vera e propria aula formativa su quattro ruote, già protagonista di diverse tappe in varie regioni italiane. Il Cyber Bus è un’aula multimediale mobile dotata di tecnologie interattive e contenuti formativi modulari, specificamente progettata per diffondere la cultura della cybersecurity direttamente nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli enti e nei contesti operativi. L’iniziativa offre un’esperienza formativa immersiva e completamente personalizzabile, adatta a ogni livello di conoscenza. Il programma coinvolge non solo i responsabili IT delle organizzazioni, ma anche top manager e lavoratori di ogni categoria, riconoscendo la necessità di una consapevolezza diffusa. Il metodo formativo si basa su un approccio esperienziale e immersivo, ponendo le persone al centro dell’interazione. Attraverso simulazioni pratiche, scenari realistici e momenti di confronto, i partecipanti imparano a riconoscere i rischi intrinseci all’uso delle tecnologie, ad adottare comportamenti di sicurezza appropriati e a contribuire attivamente alla protezione dell’organizzazione. “La consapevolezza è uno degli strumenti più efficaci per difendersi dalle minacce cyber. Con il Cyber Bus, vogliamo portare la formazione fuori dalle aule tradizionali, direttamente nei luoghi in cui la sicurezza digitale è realmente necessaria: aziende, scuole, pubbliche amministrazioni,” afferma Alessio Aceti, CEO di HWG Sababa. “Il nostro obiettivo è rendere la cybersecurity un tema accessibile, comprensibile e coinvolgente per tutti.” Alla base di questa iniziativa vi è la consolidata evidenza, ben nota agli esperti di cybersecurity, che il “fattore umano” rappresenta l’anello più debole della catena di sicurezza. Gli errori comportamentali degli utenti sono spesso il primo bersaglio degli attacchi nel cyberspazio. Per questo motivo, la difesa non può essere delegata unicamente a strumenti tecnologici avanzati, ma deve includere necessariamente anche la formazione delle persone, affinché possano riconoscere le minacce informatiche, distinguere contenuti sospetti e reagire con prontezza. Nel corso del 2025, il Cyber Bus ha già partecipato a un roadshow in tre tappe, coinvolgendo i dipendenti di una rilevante azienda italiana operante nel settore dell’energia elettrica e del gas, oltre a diversi enti pubblici. L’obiettivo primario di queste iniziative è stato quello di diffondere conoscenze pratiche e rafforzare la cultura della prevenzione digitale. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di awareness e formazione continua, che vede HWG Sababa affiancare organizzazioni pubbliche e private nella costruzione di un ecosistema cyber più consapevole, resiliente e inclusivo. Nelle prossime settimane, il Cyber Bus sarà protagonista di nuove tappe, inclusi incontri presso diverse Camere di Commercio, per continuare a portare la cultura della cybersecurity in modo capillare su tutto il territorio italiano. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)