“Digital & Green – Le frontiere delle professioni future” – Il nuovo progetto di ABB e JA Italia

Miriam Cresta, CEO di Junior Achievement Italia, evidenzia il ruolo cruciale dei giovani nel modellare un futuro sostenibile: "Le nuove generazioni sono intrinsecamente sensibili e inclini ad agire per il benessere dell'ambiente. Fornire loro gli strumenti e le opportunità per esprimersi e imparare attivamente è fondamentale. Per questo siamo molto felici che, grazie alla collaborazione con ABB, sia nata questa serie di podcast in cui i giovani e le giovani sono i protagonisti: sono loro ad aver ideato le domande e a porle agli ospiti, trovando un’occasione per poter essere ascoltati sui temi ambientali e, allo stesso tempo, confrontarsi con professionisti e professioniste, per parlare delle professioni del futuro, con un’attenzione particolare alla sostenibilità”. L'obiettivo di "Digital & Green" è ambizioso: entro il 2025, il progetto prevede di coinvolgere fino a 10.000 studenti su tutto il territorio nazionale, aumentando la consapevolezza e la preparazione delle giovani generazioni rispetto alle sfide del futuro. Le attività previste non si limitano ai podcast, ma includono anche workshop interattivi e altri eventi educativi che stimolano l'interesse e l'engagement dei ragazzi. Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell'iniziativa Digital&Green

