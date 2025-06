Digitalizzazione come leva per la crescita del Made in Italy: il 17 giugno al Salone degli Arazzi del MIMIT

(Adnkronos) – L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) è lieta di annunciare la conferenza dal titolo “Made in Italy: la digitalizzazione come leva per la crescita e la competitività delle imprese italiane”, che si terrà martedì 17 giugno 2025, nella prestigiosa cornice del Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’evento, realizzato con il supporto di Zest Group e INSME – International Network for SMEs, si propone di approfondire il ruolo strategico della digitalizzazione e della pubblicità personalizzata come strumenti fondamentali per la valorizzazione e il rilancio della competitività delle imprese italiane nel contesto del Made in Italy. I lavori prenderanno il via alle ore 9:30 con l’accredito e il welcome coffee, seguiti dall’apertura ufficiale alle ore 10:00, con conclusione prevista alle ore 12:30. Interverranno all’apertura dei lavori: Federico Eichberg, Capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI; Sergio Arzeni, Presidente INSME; Roberto Magnifico, Partner & Board Member ZEST Group. Saranno inoltre presenti rappresentanti di primarie aziende attive nel settore della comunicazione digitale e dell’innovazione, tra cui: Flavio Arzarello, Responsabile Affari economici e regolamentari di Meta; Tiziano Talarico, COO Talarico Cravatte; Nicola Antonelli, CMO di LuisaViaRoma; Fabio Bin, CMO WeRoad; Stefano Palombini, Owner di Caffè Buscaglione (dal 1899); Federico Sannella, Corporate Affairs Director Birra Peroni; Erika Rastelli, Chief People Officer Aran World; Eleonora Anselmi, COO Chimera Gold; Piermario Tedeschi, Managing Director Digital Angels; Maria Pia Giovannini, Presidente CDTI; Elisa Morsicani, Giunta Nazionale Giovani Federmanager & CEO ITLS; Simone Serani, CEO di Ticketoo; Pietro Nobili, Head of Business Development, ALOE. All’evento sono stati invitati anche esponenti del Parlamento Europeo e rappresentanti delle principali commissioni parlamentari italiane, tra cui: On. Alberto Gusmeroli, Presidente Commissione Attività Produttive, On. Salvatore Deidda, Presidente Commissione Trasporti, Poste e TLC, On. Patty L’Abbate, Vicepresidente Commissione Ambiente, On. Ylenja Lucaselli, Commissione Bilancio Tesoro Programmazione, On. Luca Squeri, Commissione Attività produttive, commercio e turismo, On. Alessandro Cattaneo, Commissione Trasporti, Poste e TLC, Sen. Francesco Silvestro, Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, Sen. Salvo Pogliese, Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, On. Stefano Cavedagna, Europarlamentare membro della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. La conferenza rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder su tematiche chiave per il futuro del sistema produttivo italiano, puntando sull’innovazione come motore di sviluppo, internazionalizzazione e competitività. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)