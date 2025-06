Dune: Awakening, un successo esplosivo al lancio con oltre 189.000 giocatori contemporanei

(Adnkronos) – Dune: Awakening, il gioco survival multigiocatore open world su larga scala sviluppato da Funcom, sta riscuotendo un successo notevole. Il titolo è stato lanciato con recensioni entusiastiche, vantando attualmente un punteggio “Molto Positivo” su Steam dell’85%, basato su oltre 28.700 recensioni. La critica ha elogiato il gioco, che detiene un punteggio di 80 su Metacritic e 81 su OpenCritic.

Nel primo weekend dal lancio, Dune: Awakening ha superato per ben tre volte il proprio record di giocatori simultanei, raggiungendo l’impressionante cifra di oltre 189.000 giocatori connessi. Questo dato batte di gran lunga il precedente record di 53.400 stabilito dal titolo precedente della compagnia, Conan Exiles. Il successo di pubblico lo ha ufficialmente consacrato come il gioco Funcom venduto più velocemente di sempre. Dalla fase di accesso anticipato, Dune: Awakening si è mantenuto costantemente tra i giochi più giocati su Steam. La reazione esplosiva da parte di giocatori, stampa specializzata e content creator ha messo in luce alcuni aspetti fondamentali del gioco che hanno contribuito al suo successo. Tra questi, si evidenziano una linea temporale alternativa pensata appositamente per il gioco, una grande fedeltà all’universo di Dune e le ispirazioni visive e sonore tratte dai film di Denis Villeneuve e Legendary. Il successo al lancio è solo l’inizio del percorso per Dune: Awakening. Il Season Pass del gioco include già i primi quattro DLC, e il team di sviluppo sta lavorando alacremente su futuri miglioramenti e importanti aggiornamenti gratuiti dei contenuti. Questi aggiornamenti mireranno ad ampliare ulteriormente la trama e le funzionalità del gioco, promettendo un’esperienza in continua evoluzione per i giocatori.

Dune: Awakening è ora disponibile su Steam, invitando i giocatori a esplorare le vaste e pericolose distese di Arrakis.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)