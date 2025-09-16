EA Sports FC 26, le valutazioni dei top player di Serie A

(Adnkronos) – In vista dell’uscita di EA Sports FC 26, EA Sports FC ha svelato le valutazioni dei giocatori della Serie A, offrendo un’anteprima del set completo di statistiche che saranno presenti nel nuovo titolo calcistico. La rivelazione, che fa parte della settimana dedicata ai rating, ha messo in luce i Top 26 del campionato, generando attesa tra gli appassionati di calcio e gaming. In cima alla classifica si posiziona l’attaccante del Lombardia FC, Lautaro Martínez, con un overall di 88. A seguire, si registra una folta presenza di giocatori con 87, tra cui i compagni di squadra di Martínez, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, insieme a Kevin De Bruyne dell’SSC Napoli e ai portieri Yann Sommer (Lombardia FC) e Mike Maignan (Milano FC). La rivelazione non si limita alla semplice pubblicazione delle statistiche. Gli appassionati di calcio sono invitati a esprimere le loro opinioni sulle valutazioni dei giocatori, sia attraverso i canali social di FC che attraverso i Ratings Database online, dove è peraltro possibile consultare i ratings degli altri campionati come la Premier inglese, La Liga, Ligue 1 etc. Questo approccio mira a coinvolgere la community in un dibattito attivo sull’accuratezza dei dati.

EA SPORTS FC 26 sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 26 settembre 2025 per un’ampia gamma di piattaforme, tra cui PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Gli utenti che pre-ordineranno l’Ultimate Edition potranno accedere al gioco in anticipo, a partire dal 19 settembre. Nello stesso giorno, i membri di EA Play avranno accesso a una prova anticipata di 10 ore, oltre a ricompense esclusive. Per maggiori informazioni su EA Play, è possibile visitare il sito ea.com/ea-play

La pubblicazione delle valutazioni dei top player della Serie A rappresenta un momento chiave nella strategia di lancio del gioco, alimentando l’attesa e il dibattito nella community in vista dell’imminente uscita. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)