EA Sports FC 26: rivelata la colonna sonora ufficiale

(Adnkronos) – 15 settembre 2025 – Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha svelato, per mezzo di un comunicato ufficiale, l’attesa colonna sonora di EA SPORTS FC 26, portando avanti una tradizione ventennale che ha segnato profondamente il panorama musicale globale. Con una selezione di 109 brani, il nuovo capitolo del franchise consolida il suo ruolo di “trendsetter”, introducendo al grande pubblico sia artisti affermati che talenti emergenti.

La soundtrack, che sarà disponibile su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming, include icone internazionali come Ed Sheeran, il due volte vincitore ai Grammy Fred again.. e la produttrice nominata da Billboard PinkPantheress. A sorpresa, la colonna sonora presenta anche una novità assoluta: il debutto del calciatore professionista italiano Moise Kean, che si esibisce con lo pseudonimo KMB.

“Da oltre due decenni, EA SPORTS ha plasmato la cultura globale introducendo milioni di giocatori a nuova musica, artisti e generi,” ha dichiarato Steve Schnur, Worldwide Executive e President of Music di Electronic Arts. “FC 26 è una delle colonne sonore più varie e audaci di sempre, che rispecchia la voce della community di FC attraverso canzoni e cultura.” La lineup rivoluzionaria non si limita ai grandi nomi. Tra le tracce si trovano anche una star emergente del Brasile, Ebony, il musicista sperimentale Obongjayar, il trio nominato ai Grammy HAIM e i pionieri del rock britannico The Cure. La colonna sonora include anche 27 brani inediti, con la partecipazione della cantautrice nominata ai BRIT Joy Crookes e dell’artista londinese Alewya. Ecco la lista completa degli artisti Le dichiarazioni degli artisti confermano il legame tra musica e calcio come forze unificanti. Moise Kean (KMB) ha commentato: “Il calcio e la musica sono entrambe passioni che uniscono le persone in tutto il mondo, al di là delle loro differenze. Far parte di FC 26, non solo come giocatore ma anche come artista, è per me un sogno che diventa realtà”. Anche PinkPantheress ha espresso la sua emozione: “Vedere Girl Like Me nella colonna sonora di FC 26 è davvero pazzesco. Ho sempre pensato che fosse bellissimo come calcio e musica possano unire le persone in modo semplice. Io voglio solo creare canzoni che facciano provare qualcosa, quindi spero che, quando in-game partirà un mio brano, i giocatori possano coglierne l’energia e farla loro. Magari li aiuterà anche a segnare un gol o due, chissà!”. Con questa nuova colonna sonora, EA SPORTS FC continua a rafforzare la sua reputazione di precursore culturale, offrendo una piattaforma globale a talenti che hanno poi raggiunto il successo internazionale, come Glass Animals e Lola Yo. Il gioco sarà disponibile dal 26 settembre 2025 su una vasta gamma di piattaforme, tra cui PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna e Nintendo Switch, con accesso anticipato per chi prenota la Ultimate Edition. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare ea.com/fc26 e seguire i canali social ufficiali di EA SPORTS FC. Le prenotazioni sono già aperte. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)