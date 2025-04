EA Sports lancia le maglie retro in FC 25

(Adnkronos) – Torna ufficialmente in EA Sports FC 25 la campagna Retro Kits, che offre ai tifosi l’opportunità di rivivere alcune delle pagine più significative della storia del calcio attraverso sei nuove maglie storiche, ora disponibili all’interno del gioco. L’iniziativa rappresenta un omaggio al patrimonio culturale dei grandi club, riportando in auge divise che hanno segnato epoche, celebrato trionfi e incarnato lo spirito delle rispettive squadre. Tra le novità più attese figura la storica maglia della Juventus della stagione 1994/95, simbolo di un’annata memorabile culminata con la conquista della Serie A e della Coppa Italia. Il design, caratterizzato da un colletto a girocollo, un logo sublimato e stelle ricamate, è diventato negli anni un’icona per i sostenitori bianconeri. Allo stesso modo, EA Sports rende omaggio al Real Madrid con il kit da trasferta del 2014/15, noto per il suo audace colore rosa fucsia. In occasione del decimo anniversario di quella divisa, il ritorno nel gioco assume un significato particolare, evocando un periodo di innovazione stilistica pur sempre rispettosa della tradizione del club. Anche il Tottenham Hotspur viene celebrato attraverso il terzo kit della stagione 2012/13, una combinazione cromatica nero-grigia che richiama l’ultima annata al club di Gareth Bale, uno dei giocatori più iconici della sua epoca. L’iniziativa non trascura il valore storico delle origini del calcio, includendo la riproduzione della prima divisa dell’Olympique de Marseille, risalente al 1899, con il suo inconfondibile bianco e il primissimo stemma ufficiale del club. Il calcio sudamericano trova spazio grazie alla divisa del 1989 dell’Atlético Nacional, anno in cui la squadra colombiana raggiunse la vetta continentale, mentre l’Atlético de Madrid è rappresentato dalla maglia della stagione 2003/04, contraddistinta da un sobrio design a strisce verticali rosse e bianche, impreziosito da un colletto in stile polo, che riporta alla mente figure leggendarie come Fernando Torres e Diego Simeone. La campagna Retro Kits non è soltanto un’aggiunta estetica al gameplay, ma una vera e propria esperienza celebrativa, che permette ai giocatori di EA Sports FC 25 di esplorare e rivivere le emozioni del passato, riaffermando il legame profondo tra sport, memoria e identità calcistica. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)