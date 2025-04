EcoFlow STREAM: il fotovoltaico intelligente con IA per l’autoconsumo domestico

(Adnkronos) – EcoFlow, azienda leader nel settore delle soluzioni portatili per l’alimentazione e dell’energia rinnovabile, presenta la serie STREAM, un kit fotovoltaico con accumulo che introduce un approccio intelligente alla riduzione dei costi energetici domestici. Integrando una rete solare basata sull’intelligenza artificiale, la serie STREAM si propone come una soluzione pratica e tecnologicamente avanzata per sfruttare l’energia solare in contesti residenziali. La linea di prodotti STREAM comprende una gamma completa di componenti all’avanguardia: batterie solari plug-in (nelle varianti STREAM Ultra X, STREAM Ultra, STREAM Pro e STREAM AC Pro), il microinverter STREAM, una presa intelligente, un contatore intelligente e pannelli solari.

La serie EcoFlow STREAM è progettata per rispondere alle diverse esigenze energetiche delle abitazioni contemporanee, offrendo combinazioni modulari e adattabili a vari scenari d’uso: Per chi si avvicina per la prima volta al fotovoltaico da balcone: l’abbinamento del microinverter STREAM ai pannelli solari rappresenta un’opzione iniziale semplice ed economicamente accessibile. Il microinverter supporta un ingresso fotovoltaico fino a 1200 W ed è compatibile con la maggior parte dei pannelli solari disponibili sul mercato. Gli utenti hanno la possibilità di espandere il sistema in futuro integrando le batterie EcoFlow della serie STREAM per incrementare la capacità di accumulo energetico. Per chi possiede già un microinverter e necessita di accumulo a batteria: La soluzione STREAM AC Pro offre una capacità di base di 1,92 kWh, espandibile fino a 21 kWh. La sua compatibilità con microinverter di qualsiasi marca la rende una soluzione di accumulo efficiente e flessibile per massimizzare l’utilizzo dell’energia solare autoprodotta.

Per utenti esperti alla ricerca di un impianto fotovoltaico completo: I modelli STREAM Ultra X, STREAM Ultra e STREAM Pro integrano in un’unica unità sia il microinverter che il sistema di accumulo energetico, offrendo soluzioni “tutto in uno”. In combinazione con STREAM AC Pro, queste unità consentono agli utenti di personalizzare la quantità di energia accumulata in base alle proprie specifiche necessità. I sistemi fotovoltaici tradizionali presentano limitazioni in termini di efficienza e praticità. Vincoli normativi spesso limitano l’immissione in rete a una potenza inferiore a 800 W, impedendo l’alimentazione autonoma di apparecchi ad alta potenza. Soluzioni alternative che prevedono collegamenti diretti batteria-apparecchio risultano scomode a causa della necessità di sostituzione manuale delle batterie scariche. Inoltre, l’esaurimento della batteria comporta spesso il ritorno automatico all’alimentazione di rete, vanificando i risparmi attesi. La serie STREAM, grazie alla sua rete solare basata su IA, supera queste limitazioni. Il sistema intelligente coordina automaticamente più batterie dislocate nell’abitazione, eliminando la necessità di interventi manuali. Tutte le batterie contribuiscono simultaneamente alla distribuzione dell’energia, garantendo un’alimentazione prolungata per gli apparecchi ad alta potenza e riducendo la dipendenza dalla rete elettrica. La flessibilità nel posizionamento delle batterie e la semplicità di installazione contribuiscono a una gestione energetica efficiente e senza complicazioni, avvicinando le famiglie all’obiettivo di bollette energetiche quasi azzerate. Uscita CA di Bypass da 2300 W in Doppia Modalità:

La serie STREAM introduce un’uscita CA di bypass da 2300 W in doppia modalità, permettendo di alimentare a energia solare fino al 99% degli elettrodomestici domestici. Il sistema indirizza l’energia solare verso la rete domestica e, contemporaneamente, alimenta gli apparecchi tramite due uscite CA indipendenti. Questa innovazione consente di far funzionare sia dispositivi a basso consumo come computer portatili, sia apparecchi ad alta potenza come condizionatori d’aria, riducendo la dipendenza dalla rete. L’energia solare viene adattata in modo intelligente per soddisfare il fabbisogno energetico dell’abitazione, offrendo un elevato livello di flessibilità ed efficienza. Ingresso FV da 2800 W in Doppia Modalità: La serie STREAM massimizza la raccolta di energia solare grazie a un ingresso fotovoltaico (FV) in doppia modalità avanzato. Il modello STREAM Ultra supporta un ingresso FV fino a 2800 W, combinando un ingresso solare di 2000 W con 800 W aggiuntivi dal microinverter. STREAM Pro offre un ingresso FV fino a 2300 W. Questa elevata capacità di ingresso rende entrambi i modelli efficienti in diverse tipologie di abitazioni.

App EcoFlow con Funzionalità IA Avanzate: L’app EcoFlow, arricchita da funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (soggette ad abbonamento), offre un controllo intelligente sulla gestione dell’energia. Per le utenze con tariffe elettriche variabili, la funzione a fasce orarie basata su IA ottimizza i costi ricaricando automaticamente le batterie durante le ore non di punta e utilizzando l’energia accumulata nelle fasce orarie più costose. Per le tariffe fisse, il sistema consente l’impostazione manuale dei piani tariffari per previsioni basate sull’IA. Le previsioni energetiche, con una precisione dichiarata del 94%, permettono agli utenti di prendere decisioni informate sull’utilizzo dell’energia domestica. Il gestore adattativo dell’energia analizza continuamente le abitudini di consumo per migliorare l’efficienza del sistema nel tempo. La serie STREAM si integra inoltre con l’ecosistema EcoFlow e piattaforme di terze parti come Shelly, Tibber, Nord Pool ed Epex Spot, supportando una gestione intelligente dell’energia domestica a livello globale.

I pannelli solari rigidi della serie STREAM, disponibili con potenze da 250 W a 520 W, sono forniti con dieci tipi di staffe per adattarsi a diverse configurazioni di installazione, inclusi giardini, balconi, tetti piani e inclinati, e facciate. Il microinverter STREAM si attiva con un ingresso solare minimo di soli 3 W, garantendo la produzione di energia anche in condizioni di luce scarsa. Collegato all’inseguitore solare ad asse singolo 2 EcoFlow, l’ingresso solare può essere incrementato fino al 60%, massimizzando l’autoconsumo. La serie STREAM presenta un design elegante e compatto, con dimensioni ridotte del 40% rispetto ai sistemi tradizionali, rendendola ideale per abitazioni con spazio limitato. Nonostante le dimensioni contenute, il sistema offre funzionalità integrate come protezione da sovracorrente, grado di impermeabilità IP65 e un funzionamento silenzioso con soli 30 dB di rumore, garantendo sicurezza e affidabilità in qualsiasi ambiente. A partire dal 30 aprile, i prodotti della serie STREAM saranno disponibili per il preordine ai prezzi di listino sul sito web EcoFlow e su Amazon, con la disponibilità ufficiale per l’acquisto fissata per il 15 maggio. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)