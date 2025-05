Elden Ring: Nightreign, il gameplay in un lungo video

(Adnkronos) – FromSoftware ha pubblicato un nuovo trailer di Elden Ring: Nightreign, titolo standalone ambientato nell’universo narrativo di Elden Ring. Il video offre una panoramica sui principali sistemi di gioco e sulle dinamiche che caratterizzeranno l’esperienza dei giocatori in un mondo brutale e in continua evoluzione. Il trailer approfondisce meccaniche e obiettivi di un’opera che si distingue per l’impostazione cooperativa multiplayer e per un gameplay orientato alla sopravvivenza. L’ambientazione, Plagaride, presenta una superficie mutevole che può trasformarsi radicalmente a ogni nuova sessione, offrendo biomi differenti, tipologie di nemici inedite e varianti di armamento che costringono i giocatori ad adattarsi costantemente. Le decisioni tattiche devono essere prese in tempo reale: l’esplorazione e il combattimento si svolgono su una mappa soggetta a cambiamenti imprevedibili, mentre una minaccia incombente – il cosiddetto “cerchio di fuoco” – costringe i giocatori a muoversi con rapidità e strategia. Ogni ciclo culmina con uno scontro contro potenti boss, noti come Signori della Notte, che si presentano al termine del terzo giorno, ponendo alla squadra la prova finale per la sopravvivenza. I giocatori, noti nel gioco come Crepuscolari, dovranno unire le forze sfruttando le rispettive abilità per superare sfide complesse, in un contesto che premia la cooperazione e la pianificazione. Anche in caso di sconfitta, l’esperienza accumulata non sarà vana: ogni partita fornirà reliquie utili alla personalizzazione e al potenziamento del personaggio, permettendo di affinare il proprio stile di gioco. Elden Ring: Nightreign sarà disponibile dal 30 maggio 2025 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. È prevista anche un’edizione per Switch 2, più avanti quest’anno. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)